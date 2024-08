Los mejores anuncios de la D23, convención de Disney

The Walt Disney Company es el conglomerado de entretenimiento más grande del mundo y por ello, desde hace unos años vienen haciendo una convención dedicada a anunciar sus próximos estrenos por lo más alto. Para 2024 no fallaron y en un sólo día, hicieron varios anuncios que rompieron internet. Empezando con superhéroes y Marvel, pasando por live actions y terminando por secuelas de películas que nunca nos cansaremos de ver. Aquí te dejamos los mejores de esta jornada.

PUBLICIDAD

Pixar y las secuelas de grandes historias

Con la adquisición de Pixar, Disney tienen en sus manos a una de las mejores empresas de animación de la historia y para aprovecharlas lo mejor posible, ha anunciado secuelas súper esperadas de historias que han desempolvado y parece nunca más las volverán a enterrar.

En el lejano 2004, hace casi 20 años, salía la primera película de Los Increíbles. Una historia que conectó con la gente de gran forma. Para prueba no sólo la recaudación que hizo en taquilla si no también sus 2 premios Oscar destacando, claro, al de Mejor Película Animada. Esta cinta terminaba con un claro cliffhanger que prácticamente aseguraba una segunda entrega. no estábamos tan lejos de la realidad pues esta segunda entrega llegó hasta 2018 y parece volvió para quedarse pues anunciaron una tercera parte con fecha por confirmar.

Las terceras partes estarán de moda en Disney pues además se confirmo que se trabaja en una tercera parte de Frozen, una de las mejores películas animadas de los últimos, quien de hecho tenía el récord de recaudación hasta que Intensamente 2 atacó. Si bien no se mostró más que logo e ilustraciones, para ella si se confirmo al 2027 como año de salida.

Tres películas tendrán terceras partes y la que está más cerca será la nueva cinta de James Camero: Avatar - Fuego y Ceniza. De nuevo, un caso de una franquicia que parecía olvidada hasta que Walt Disney la trajo de vuelta. Para esta no habrá que esperar demasiado pues la tendremos en nuestro cine de confianza en Diciembre de 2025.

Siguen los live actions

Para esta ocasión se mostró un teaser del próximo live action de Disney, acrecentando las películas que redibujan sus clásicos animados. Blancanieves será la siguiente en volver a la vida. Rachel Zegler le dará vida a Blancanieves mientras que la reina malvada será estelarizada por Gal Gadot. Para ella no habrá que esperar demasiado pues llegará a los cines en menos de un año, el 25 de marzo de 2025.

Siempre hay espacio para superhéroes

La San Diego Comic-con, evento especializado en cómics, fue el evento en el que Marvel se llevó los reflectores al hacer sus anuncios más grandes sin embargo, dejaron una bala sin usar para poder anunciar algo en el evento máximo de Disney. Esta vez, fue Daredevil, el hombre sin miedo quien anunció su regreso. Recordemos que fue en 2018 cuando tuvieron su última temporada en Netflix y ahora, volverá 7 años después en la primera mitad de 2025 con toda la violencia que caracterizo la serie a pesar de ahora estar en propiedad de Disney.