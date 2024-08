Goku y Akira Toriyama pelean en el Más Allá en este hermoso homenaje a la memoria del creador de Dragon Ball

Los homenajes a la memoria de Akira Toriyama no paran de aparecer. El mangaka japonés falleció el 1 de marzo de este 2024, en el que justo se cumplen 40 años de la creación de Dragon Ball.

Miles de ilustradores que se dedican a crear contenido relacionado a Dragon Ball, con sus propios dibujos, siguen realizando producciones emotivas en honor a quien los inspiró a intentar plasmar su arte en una hoja de papel. Cada uno de los homenajes son válidos, pero creaciones como esta producción, además de tener una carga sentimental muy fuerte, cuenta con una calidad excepcional.

El ilustrador Naseer Pasha, conocido por ser el creador de “Legend: A Dragon Ball Tale” le ofrece a Akira Toriyama un cortometraje de 2 minutos y 44 segundos, en los que plasma al mangaka japonés en una batalla contra el personaje más representativo del animé, Goku. Además, usa estas imágenes para leerle una hermosa carta que le dedicó por haber sido una inspiración para todos los dibujantes.

En el corto video, Goku y Akira Toriyama están sentados en una mesa. Hay mucha comida del lado del saiyajin y un atril en la parte del mangaka. El protagonista de Dragon Ball ataca (de manera amistosa) a su creador con los palillos chinos (hashi) y el sensei se defiende con su pluma, mientras estaba realizando un dibujo del guerrero.

Ambos sonríen y posteriormente se van con la técnica de la teletrasportación

Homenaje a Akira Toriyama

“Desde muy pequeño, Dragon Ball Z era todo lo que tenía.

Hay muchas cosas que me gustaría decir sobre él, cosas que no están en este discurso, entregado por el increíble Jordan Woollen (la voz de Vegeta en LEGEND - A Dragon Ball Tale). Pero sabes, tal vez no necesite compartirlas. Creo que el arte es una manera muy honesta de entregarte lo que hay dentro del alma de alguien. Así que por favor acepta este pequeño tributo como mi versión de un elogio fúnebre, para el fallecido Maestro Akira Toriyama.

Descansa en paz, poder y prosperidad, mi amigo”, dijo el ilustrador.