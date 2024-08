Meta ha cerrado Ready at Dawn, estudio creador de God of War Ghost of Sparta

No es un secreto para nadie que 2024 quedará marcado en la industria de los videojuegos por la crisis que ha sufrido la industria. Destacando despidos en grandes empresas los cuales ascienden a casi 11,500 de acuerdo a algunos insiders en la materia, superando la marca que por desgracia se había establecido en 2023.

Sin embargo los despidos en la escena de videojuegos no paran y en esta ocasión, una de las afectadas fue la clásica desarrolladora de grandes videojuegos, Ready at Dawn, fundada en septiembre 2003 en California, Estados Unidos para así desarrollar videojuegos de la saga God of War como God of War Ghost of Sparta, God of War Chains of Olimpus o The Order 1886.

Adiós a un gran estudio de videojuegos

Curiosamente, este fue uno de los estudios adquiridos por Meta, y ahora, es esta empresa quien ha decidido cerrarlo gracias a un ajuste de presupuestos en la división a cargo de la empresa: Reality Labs. Esto con el fin de apostar a largo plazo por la realidad virtual.

De forma más detallada, los creadores de los aclamados juegos de realidad virtual Lone Echo y Echo Arena, Ready at Dawn, fueron adquiridos por una joven Meta en 2020. Tras el lanzamiento de la exitosa secuela, Lone Echo 2, la compañía ha decidido cerrar el estudio. Sin embargo, Meta se ha comprometido a reubicar a los talentosos desarrolladores en otros proyectos de Oculus y así, mantener su enfoque en nuevas tecnología como Realidad Virtual o Inteligencia Artificial.