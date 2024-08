Muestran adelanto de la segunda temporada de The Last of Us con interesantes cambios

El pasado domingo se vivió el final de La Casa del Dragón, una de las series más esperadas del año para la plataforma MAX y además de un final que dividió a las fanáticos, dicha empresa de entretenimiento demostró su poderío y dio un guiño para demostrar que esta expansión del mundo de Game of Thrones no es su única carta fuerte pues tiene varios estrenos llamativos para el resto del año y más aún para 2025.

Uno de ellos, si no es que el más esperado para 2025 es la segunda temporada de “The Last of Us”, uno de los videojuegos más importantes de la historia que para el siguiente año adaptará la segunda edición del juego de video. Este anuncio se reconfirmó con un pequeño adelanto de unos segundos que si bien le rompió el corazón a los gamers que han disfrutado de esta entrega, (cosa que no se explicará para evitar spoilers) también confirmó unos cambios importantes con respecto a la serie.

El juego es increíble pero con cosas que mejorar que parece MAX realizará

En este breve pero intenso adelanto de la serie de ficción basada en el mundo creado por Craig Mazin y Neil Druckmann, podemos ver a Ellie en un baile en Jackson donde alcanzamos a observar el tatuaje de una polilla inspirado en la organización de “Las Luciérnagas”. Posteriormente de dicha escena, vemos a la legendaria actriz Catherine O’Hara preguntándole a Joel el famoso diálogo: “¿Le hiciste daño? Entonces que, ¿Qué hiciste?” Mientras Pedro Pascal responde “No. Yo la salvé”.

Puede parecer una exageración, y si bien recomendamos no buscar el contexto para evitar grandes spoilers, los fans notaron un cambio en el diálogo pues a quien Joel le hace esta confesión entre lágrimas es a su hermano. De hecho, se especula que la actriz O’Hara estará representando un personaje totalmente nuevo pues en el videojuego no hay alguno que tenga sus características.