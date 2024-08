¿Eres gamer? Te decimos el más rápido entre Windows 10 y Windows 11

Para los gamers de PC, es un terror cada que hay una nueva actualización de Windows pues cada que hay una nueva prometen que será mejor que la anterior sin embargo, al momento de instalarla en la computadora, está llena de errores que empeoran el rendimiento sobre todo de programas que demandan un gran esfuerzo como lo son los videojuegos. Es bien sabido, incluso, que lo recomendable es esperar algunos días antes de aplicar una nueva actualización para así hacerse con una versión que ya haya arreglado estos bugs de lanzamiento. Esto se agrava entre versiones de Windows al comparar entre la 10 y la 11 y aquí te contamos cual es mejor para ti con base en la investigación del canal Hardware Unboxed.

Steve, creador de contenido ha experimentado muchos años de forma que pueda ver la mejor manera de optimizar Windows. La versión número 11, sin duda alguna no debutó y a pesar de sus problemas iniciales, ha evolucionado con el paso del tiempo luego de 3 años. De forma que puedas dar el salto con la confianza de que no se romperá tu computadora al ejecutar tu videojuego favorito. Encontró que se necesitan de ciertos benchmarks actualizados en tu tarjeta gráfica y el te los comparte todos en el siguiente video.

Gracias a sus análisis, pudo determinar los videojuegos que corren mejor en cada sistema operativo y después de analizar una serie de videojuegos con gran fama, determino que grandes títulos tienen mejor rendimiento en Windows 10. Tales como: The Last of Us 1, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Assetto Corsa Competizione, Spider-Man Remastered, Homeworld 3, A Plague Tale, Counter-Strike 2. Mientras que otros como Baldur’s Gate 3 y Spider-Man Remastered, tienen un mismo rendimiento en ambos sistemas operativos.