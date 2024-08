Las peores 5 segundas partes en la historia de los videojuegos

En toda la industria del entretenimiento se escucha que las segundas partes nunca son buenas. Desde el cine o las series y los videojuegos no son la excepción. Sobre todo por que normalmente aplica en videojuegos cuyas primeras partes quedaron guardadas en la historia, dejando muy alta la vara para la secuela. Como prueba de ello, te contamos las 5 peores segundas partes.

PUBLICIDAD

Número 5 - Star Wars Battlefront 2

Este es un caso en el que hubo una primera gran entrega que quiso volar mucho junto al sol. La segunda parte de este juego permitía a los usuarios jugar con los icónicos protagonistas de la saga en nuevos modos de juego que incluso al inicio parecían ser mucho mejor que la edición anterior sin embargo, tuvo un pequeño gran problema como fueron las micro transacciones para prácticamente todos los personajes salvo unos 3 por bando que te permitía de manera gratuita. El problema generó un desencanto gigante en toda la comunidad a un grado tal que remediaron la medida dejando todo el contenido gratuito sin embargo, fue muy tarde y el juego no pudo repuntar.

Número 4 - Deus Ex: Invisible War

Este es un verdadero caso de como la primera parte del videojuego dejó la vara muy alta y la segunda entrega si bien no fue mala, no era lo que se esperaba para un Deus Ex. En este caso, el diseño de niveles que los hacía de menor duración, así como a lo largo del juego había munición infinita. Combinadas, hacían que el juego no representara un reto para el jugador que no se comparaba con la primera entrega de Deus Ex. Por si fuera poco, la misma historia de esta segunda parte invalidaba el primer juego al desapegarse totalmente de la narrativa anterior.

Número 3 - Sonic the hedgehog

El problema de este juego radica en lo irónico. El erizo más rápido de los videojuegos tenía pausas incontables al mostrar excesivas pantallas de carga que para colmo eran demasiado lentas y rompían con la dinámica del juego. Esto aderezado con una horrible implementación de 3D que hacían el juego imposible de mirar por más de 2 niveles a un grado tal que para muchos es considerado como uno de los peores de toda la saga.

Número 2 - Devil May Cry 2

Capcom tiene su lugar en la historia de videojuegos como una de las mejores desarrolladoras de la historia. Tiene en su catálogo a títulos históricos y uno de ellos es Devil May Cry, quien empezó con pie derecho con su primera entrega sin embargo, la segunda ambiciosa parte no se comparó en nada con su predecesora. Parecía que ya tenían la fórmula del éxito con una combinación entre el survival horror, el gore y un gran personaje principal como Dante pero al querer copiar la primera entrega, no aplicaron lo aprendido. El juego era visiblemente peor que el anterior y poseía poco detalle en el desarrollo de niveles. Aún que eso no fue lo peor pues uno de sus principales anuncios fue el presentar un segundo personaje, ¿la sorpresa? Sus niveles eran exactamente los mismos que los que podías jugar con el protagonista.

Número 1 - Tomb Raider: El ángel de la oscuridad

Pueden ser polígonos, pero Tomb Raider es uno de los mejores juegos de la historia y a su vez, la entrega 1 es considerada de culto para los gamers más conocedores. De ese tamaño fué la decepción que se llevó el mundo con esta entrega pues el hype estaba por las nubes y en sus primeras versiones era simplemente injugable al estar lleno de bugs. Por si fuera poco, se mesclaba con sus pésimos controles y sistema de juego para que así, nadie decidiera pasar más de un par de horas en él.