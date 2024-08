Dragon Ball se hace presente en los Juegos Olímpicos París 2024 con la técnica más legendaria de Goku

Todos lo que hemos visto Dragon Ball en algún momento de nuestras vidas sabemos que entrenar es la base para la mejora de los Guerreros Z. Goku y Vegeta superan a Gohan por el simple hecho de que se preparan de manera más intensa.

Eso nos recuerda uno de los consejos más sabios para el mundo del deporte, y que se puede aplicar en cualquier ámbito de la vida: “Donde no llega el talento, llega el esfuerzo”. Los atletas que están en los Juegos Olímpicos París 2024 lo saben. Están conscientes de que claramente nacieron con un talento, pero hay que trabajar fuerte para poder conseguir una medalla de oro.

Este punto de los entrenamientos es donde se encuentran los mundos del deporte y el animé más famoso de toda la historial, Dragon Ball. Varios atletas lo han recordado en sus festejos, ya que después de conseguir sus objetivos (algunas de las tres medallas o diploma olímpico), lo celebran realizando la técnica más legendaria de Goku, el Kamehameha.

Hace poco les contamos que los cuatro integrantes del equipo de esgrima de Francia festejó haciendo la técnica de Goku, después de conseguir la medalla de bronce, en una brutal pelea contra Egipto. Este hecho es llamativo por dos cosas: llegar de tercero es un logro importante en unos Juegos Olímpicos y que en cualquier escenario queda bien un Kamehameha.

Francia Esgrima Dragon Ball Kamehameha

Dragon Ball se esparce por los Juegos Olímpicos

Después de ver este festejo, hemos sido testigos de otra celebración similar. Noah Lyles logró el oro en la prueba estrella de todos los Juegos Olímpicos: los 100 metros planos. El estadounidense ganó una competencia con final de fotografía, para convertirse en el hombre más rápido del mundo.

Eso fue suficiente para hacer un Kamehameha y publicarlo en su cuenta de Instagram.

Noah Lyles tras ganar los 100 metros planos en París 2024

Después de la emocionante victoria del domingo, Noah Lyles volvió a competir este lunes 5 de agosto en la sexta eliminatoria de los 200 metros masculinos, donde también es el máximo representante de los Estados Unidos.

De hecho, en esta eliminatoria registró por lejos el mejor tiempo. Quedó primero marcando 20.19 y el segundo, el canadiense Andre De Grasse, marcó cronómetro de 20.30.

No es la primera vez que festeja como Goku de Dragon Ball. Noah ganó el mundial de atletismo y tiene otros dos posteos similares. De hecho, hasta tiene un posteo en honor a Akira Toriyama, después de que se dio a conocer su muerte.

“Si alguna vez te has preguntado por qué pongo mis manos juntas extendidas frente a mí, es porque Goku lo hizo. Si alguna vez te has preguntado por qué grito antes de una gran carrera, es porque Goku lo hizo. Si alguna vez te has preguntado por qué me tiño el cabello de diferentes colores, es porque Goku lo hizo. Si alguna vez te has preguntado por qué levanto mis manos al cielo antes de mis mejores carreras, es porque Goku lo hizo. Este es el gran efecto que la creación de Akira Toriyama ha tenido en mi vida. Has inspirado más de lo que jamás puedas imaginar. Descansa en paz, creador e inspiración para millones”, Noah Lyles.