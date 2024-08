Estos son los estrenos de Disney+ para el mes de agosto

En un parpadeo hemos llegado a la mitad del año y si bien a nadie le gusta que el tiempo pase volando, la buena noticia es que con el inicio de Agosto han llegado nuevos estrenos a Disney+, uno de los meses más prometedores pues con estos lanzamientos no sólo veremos nuevo contenido de la empresa de Walt Disney, si no también de las nuevas compañías de entretenimiento como Star+, History y ESPN.

Para este mes y justo ligado a la nueva alianza que ha diversificado la plataforma para dar contenido para tood tipo de edades y público, habrá una variedad de lanzamientos que van desde Star Wars con la segunda parte de las Aventuras de los jóvenes Jedi, hasta la temporada número 22 Family Guy para así continuar por un año más con la familia Guy y terminar con algo de deporte con el documental del piloto mexicano de Fórmula 1, Sergio “Checo” Pérez.

Series

Becoming Karl Lagerfeld - 07/08/2024

Pequeño gran jurado de la cocina - 07/08/2024

Disney Jr. Ariel - 07/08/2024

Fuimos los afortunados - 07/08/2024

Are you sure?! - 08/08/2024

Solar Opposites (T5) - 12/08/2024

Star Wars: Aventuras de los jóvenes Jedi (T2) - 14/08/2024

OceanXplorers -19/08/2024

9-1-1 (T7) - 21/08/2024

Zombies: La serie re-animada - 21/08/2024

El rey de los machos - 21/08/2024

La voz ausente - 21/08/2024

Only Murders in the Building (T4) - 27/08/2024

Family Guy (T22) - 28/08/2024

Selenkay - Sin día confirmado

Películas

El planeta de los simios: Nuevo reino - Ya en la plataforma

La noche que luché contra Dios - Ya en la plataforma

The Supremes At Earl’s All-You-Can-Eat - 23/08/2024