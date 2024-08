Ibai Llanos reaparece en las redes después de cinco días de vacaciones para mostrar su notable cambio físico

Ibai Llanos hizo una promesa a sus seguidores antes de la final de la Kings League World Cup. Si la ganaba iba a cumplir el reto del comentario que tuviera más likes en uno de sus posteos de redes sociales. La publicación que más reacciones provocó fue la de realizar un verdadero cambio físico.

El streamer español se había propuesto anteriormente salir de su rutina sedimentaria y cambiar un poco su alimentación. Sin embargo, de alguna u otra manera terminaba abandonando su disciplina.

Entonces, aprovechó esto del reto y del comentario para cumplir con el mandato de sus seguidores, que en realidad vino de una iniciativa de él mismo.

Durante estos últimos días se fue de vacaciones a Ibiza y en su regreso apareció en las redes para mostrar como va su proceso, justo en el retorno a la actividad física, que había abandonado en el viaje de descanso que hizo.

Ibai contó que fue difícil para él respetar el régimen de alimentación durante las vacaciones, pero que en líneas generales se portó muy bien.

El retorno de Ibai después de las vacaciones

“La verdad que hoy no tenía ganas de entrenar. Me he despertado a las 4:00 AM para coger un vuelo y habré dormido en total una hora y media. Me apetece un mes tranquilo, sin viajes, en mi casa y cumpliendo con la dieta y el entrenamiento”, dijo a sus seguidores.

Recordemos que hace poco Auronplay habló de cómo se comporta Ibai con su nueva rutina de vida. Al también streamer español le llamó la atención el gran esfuerzo que está haciendo por realizar un verdadero cambio físico.

A través de uno de sus directos en Twitch, Auronplay dijo que lo que más le gustó fue ver a Ibai sin el cojín con el que se suele tapar el abdomen.

Eso, para Auron, es señal de que poco a poco se siente en confianza por haber bajado sus primeros kilos. Asimismo, contó que cuando se vieron, el streamer vasco respetó por completo su régimen dietético.