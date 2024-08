IShowSpeed infectó su PC con Monoxide y te decimos que fué

Si algo no perdóna son las transmisiones en vivo, no hay margen de error y justo en ese momento, IShowSpeed vivió uno de sus peores y más graciosos momentos cuando en medio de una transmisión ante casi 60,000 personas el reconocido YouTuber demostró como se debe cerrar un live con broche de oro, pues como consecuencia de abrir un archivo sospechoso que había sido mandado por uno de sus seguidores, toda su computadora se vió afectada y por ende, su interfaz se vió corrompida.

El causante de este problema técnico, además de su inocencia, fué un archivo llamado ‘Monoxide.exe’, un virus transcrito en C que se hace pasar por un programa común y corriente, pero que en realidad es un verdadero caos ya que una vez te brincas todas las alertas que te salta el antivirus(como mal lo hizo el influencer), para así correrlo sin restricción alguna, empieza a jugar con tu pantalla, rompe toda tu interfaz para manipularla en tiempo real. Destacando que si bien nació para atacar a los viejos Windows XP, unas actualizaciones le permiten ahora también fastidiar a las versiones más nuevas.

En específico, Monoxide tiene la particularidad de eliminar todos los archivos del sistema y sobrescribir el registro de arranque principal, generando bugs visuales, aplicaciones y programas que se abren al por mayor y un sobre uso de la memoria de la computadora que afecta el rendimiento y como consecuencia, se vuelve el enemigo perfecto de los creadores de contenido en streaming.

Aún que eso sí, este inocente suceso, que incluso muchos sugieren que pudo haber sido actuado, pudo haber terminado mucho peor ya que el virus enviuado al streamer no afecta los archivos del PC y mucho menos se usa para extraer información privada del mismo e incluso, no es un bucle infinto, si no que termina después de unos minutos, dejando todo en una pequela broma que no pasó de clips virales en TikTok donde se discuté por que Speed no hizo caso a las advertencias del antivirus y se pone en duda el momento gracias a la irreverencia del creador que bien pudo haber montado todo para darnos uno de los momentos del año.