¿Cuál es el bando más fuerte en ‘House of the dragon’? Esta es la cantidad de dragones que tiene cada uno

El éxito de ‘House of the Dragon’ se debe a varios factores clave. Aprovechando el legado de ‘Game of Thrones’, la serie ha capturado la atención de una base de fans entusiasta al explorar la intrigante historia de los Targaryen.

Su alta calidad de producción, incluyendo efectos visuales impresionantes y un diseño de vestuario detallado, junto con una narrativa rica y personajes complejos, han mantenido a la audiencia enganchada. Además, el talento del elenco y una campaña de marketing efectiva han contribuido a consolidar su éxito.

Este episodio final de la segunda temporada promete ser un enfrentamiento decisivo entre los dos bandos principales: el de Rhaenyra Targaryen y el de Aegon II, ahora liderado por Aemond Targaryen. Los dragones, como siempre, serán cruciales para definir el curso de la batalla.

Dragones del Bando Verde

Hasta ahora, los verdes han contado con la ventaja de tener a Vhagar, el dragón más grande y temido de la serie. Anteriormente montado por Laena Velaryion y ahora bajo el mando de Aemond Targaryen, Vhagar ha demostrado ser una fuerza imponente, especialmente en su enfrentamiento con Meleys en el episodio 2x04. Sin embargo, a pesar de su tamaño y poder, Vhagar no puede enfrentarse solo a múltiples dragones enemigos.

Además de Vhagar, los verdes han tenido a Fuegosol, el dragón de Aegon II, pero este ha quedado fuera de combate. En Pozo Dragón, Sueñafuego, una dragona que aún no ha sido vista en combate, está montada por Helaena Targaryen. Sueñafuego es más adecuada para la cría que para la batalla, lo que limita la capacidad de los verdes para luchar en el campo de batalla.

El episodio 2x07 reveló a Daeron Targaryen, el hijo menor de Alicent, quien tiene a Tessarion, un dragón joven y aún inexperto. Aunque Tessarion podría ofrecer algo de apoyo, su falta de experiencia limita su efectividad en combate.

Dragones del Bando Negro

Rhaenyra ha fortalecido significativamente su bando con la adquisición de tres nuevos dragones, elevando su total a nueve. Aunque varios de estos dragones son jóvenes y menos experimentados, la incorporación de Vermithor, montado por Hugh Martillo, ha sido un cambio importante. Conocido como la Furia de Bronce, Vermithor es casi tan grande como Vhagar y representa una amenaza considerable para los verdes.

El dragón de Daemon, Caraxes, también sigue siendo un activo importante, aunque la lealtad de Daemon hacia Rhaenyra es cuestionable. Además, Addam de la Quilla ha montado a Bruma, el exdragón de Laenor Velaryon, y Ulf el Blanco ha tomado el control de Ala de Plata, el exdragón de la reina Alysanne. Aunque estos dragones son poderosos, la falta de experiencia de sus jinetes podría ser un obstáculo.

Rhaenyra, con su dragona Syrax, es experimentada en combate, y los dragones Vermax de Jacaerys Velaryon y Bailarina Lunar de Baela Targaryen también aportan fuerza a su bando. Los jóvenes Aegon y Viserys tienen dragones bebés, Tyraxes y Borrasca, que aún no están listos para la batalla.

Además, Rhaena Targaryen está en busca de un dragón en el Valle de Arryn, posiblemente Ladrón de Ovejas, lo que podría sumar otra bestia a su ejército.

El Enfrentamiento Decisivo

El episodio final de la segunda temporada promete ser un enfrentamiento épico entre los dos bandos, con los dragones jugando un papel crucial en la batalla. La fuerza y el número de dragones de cada bando serán determinantes en el resultado de esta guerra.

Los verdes, con Vhagar y Tessarion, enfrentarán a un ejército de dragones negros liderados por Vermithor, Caraxes y Syrax. La inexperiencia de algunos jinetes y dragones podría influir en el desenlace de esta batalla decisiva.

A medida que “House of the Dragon” se acerca a su final de temporada, los espectadores pueden esperar una conclusión llena de acción y drama, donde los dragones mostrarán todo su poder en la lucha por el Trono de Hierro.