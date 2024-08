¿Qué le depara en el futuro a Alyn en ‘House of the Dragon’?

House of the Dragon |

Con la trágica muerte de Rhaenys, interpretada por Eve Best, los fanáticos de ‘House of the Dragon’ están más ansiosos que nunca por saber qué sorpresas traerá la segunda temporada de la serie.

El sexto episodio dejó a más de un espectador sorprendido al revelar la existencia de los hijos bastardos de Corlys Velaryon, Alyn y Addam, quienes prometen jugar roles importantes en la trama.

La llegada de Addam y Alyn de Hul a Westeros

En el más reciente episodio de “House of the Dragon”, se presentaron Addam y Alyn de Hul, los hijos bastardos de Corlys Velaryon, que serán aliados clave para Rhaenyra. La historia de estos personajes está intrínsecamente ligada a las necesidades de Rhaenyra, quien busca reforzar su posición en medio de las bajas que ha sufrido.

El papel de los hijos bastardos en la trama

Debido a las pérdidas que ha experimentado Rhaenyra (interpretada por Emma D’Arcy), comenzó a buscar hijos bastardos que pudieran montar los dragones no reclamados en Westeros.

En el episodio, vemos el intento fallido de Steffon Darklyn por montar al dragón de Laenor, resultando en su muerte. Sin embargo, el episodio culmina con el dragón persiguiendo a Addam Hul, sugiriendo que este podría tener más éxito.

En el libro ‘Fuego y Sangre’ de George R.R. Martin, Addam finalmente logra montar a Seasmoke, mientras que su hermano Alyn no consigue domar un dragón, aunque Rhaenyra los reconoce como verdaderos Velaryons.

Ambos se mantienen leales a Rhaenyra, luchando por su causa incluso cuando otros bastardos reconocidos la traicionaron.

El destino de Addam y Alyn en ‘House of the Dragon’

Alyn y Addam jugarán papeles cruciales en los próximos eventos de la serie. Addam, en particular, tiene un destino trágico, ya que pierde su vida defendiendo a Rhaenyra de los traidores. Alyn, por su parte, es uno de los pocos que sobrevive a la “Danza de Dragones”.

Después de suceder a su padre como Señor de las Mareas y casarse con Baela, se embarca en nuevas aventuras marítimas, aunque nunca regresa.

Impacto en la serie

La inclusión de Alyn y Addam de Hul sugiere que estos personajes estarán presentes durante un buen tiempo en ‘House of the Dragon’. Sus historias prometen añadir capas de intriga, lealtad y tragedia a la serie, manteniendo a los espectadores al borde de sus asientos.

La fidelidad de estos personajes a Rhaenyra y sus intentos de reclamar dragones serán puntos clave en el desarrollo de la narrativa.

En resumen, la segunda temporada de ‘House of the Dragon’ no solo promete mantener el drama y la emoción de la primera temporada, sino también introducir nuevos personajes y tramas que enriquecerán aún más este complejo universo.

Con la llegada de los hijos bastardos de Corlys Velaryon, los fanáticos pueden esperar muchas más sorpresas y momentos épicos en los próximos episodios.