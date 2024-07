Los verdaderos motivos de por qué Dragon Ball Sparking ZERO! no tendrá doblaje latino

Dragon Ball Sparking Zero

El doblaje latino es la gran deuda de los videojuegos de Dragon Ball. La obra de Akira Toriyama, con una enorme presencia en diferentes consolas, nunca ha tenido a un Mario Castañeda, René García o Lalo Garza.

PUBLICIDAD

Dragon Ball Sparking! ZERO, continuación del Budokai Tenkaichi 3, no será la excepción. Quienes lo jueguen en América Latina, cuando mucho, tendrán las voces en inglés (aunque claramente todos preferimos el japonés en este caso).

¿Por qué ocurre esto? Los videojuegos de Dragon Ball son tan antiguos como la serie misma. De hecho, cuando no salía nada del anime, quienes somo seguidores de la serie lo disfrutábamos por medio de diferentes títulos de videojuegos.

Eduardo “Lalo” Garza, actual director de doblaje latino de Dragon Ball, y voz de Krilin, explica que Bandai Namco o quien sea que haya desarrollado un juego basado en las historias de Akira Toriyama, ve el precio de los actores muy costosos para cuestiones relacionadas a los presupuestos que manejan.

“Obviamente, Dragon Ball es un proyecto especial y nosotros tenemos tarifas especiales como actores. Y muchas veces, los clientes no entienden o no tienen ese presupuesto como para asignarlo, porque no en todos los idiomas se cobra igual. Por lo tanto, doblar los videojuegos de Dragon Ball salen mucho más caros. ¿Por qué? Por los honorarios de los actores”, dijo Lalo Garza en un video que publico hace tiempo en TikTok.

Mensajes como este fueron respondidos por el mismo Mario Castañeda, quien en un tono de molestia le dijo a Lalo Garza que a él nunca le habían preguntado precio para grabar la voz de Goku.

Lalo le recordó que en 2018 estuvieron cerca de cerrar un acuerdo, para un doblaje de videojuegos de Dragon Ball que nunca se hizo.

PUBLICIDAD

Dragon Ball Sparking! ZERO

Este martes 30 de julio actualizaron el roster de personajes del videojuego y quedó de esta manera.

El videojuego saldrá a la venta el 11 de octubre de este año (cae viernes) y probablemente coincida con el inicio de lo festejos de los 40 años de Dragon Ball y el estreno de Dragon Ball Daima, entre otras cosas que la franquicia tenga preparadas.

Las diferentes versiones ya se encuentran en preventa en las tiendas virtuales de Xbox Series X|S, PlayStation 5 y Steam. Los precios de las versiones básicas son los esperados: alrededor de 69 dólares y más de 100 para los Ultimate Edition.