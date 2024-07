Netflix: la película romántica japonesa llena de pasión y emoción que hace llorar a todo el mundo

A esos espectadores que les encanta el drama, las lágrimas y el romance, la plataforma de Netflix tiene en su catalogo una película romántica japonesa que tiene todos esos componentes y se llama “Pinceladas de Amor”.

Basada en la novela homónima de Ao Morita, “Pinceladas de Amor” es una película de 2024 dirigida por Takahiro Miki y protagonizada por Ren Nagase y Natsuki Deguchi. El guión es compartido con Miki y Tomoko Yoshida.

La cinta trata sobre Akito, un joven al que le han diagnosticado una enfermedad cardíaca terminal. No le queda mucho tiempo, y aceptarlo desde luego resulta imposible.

Dos enfermos terminales se enamoran

En medio de esta crisis, conoce a Haruna, otra chica con enfermedad terminal que, al contrario que él, quiere aprovechar la vida que le queda al máximo y se muestra valiente y firme ante su corto futuro.

Así, el protagonista se hará una dolorosa pregunta ¿puede permitirse enamorarse sabiendo que el tiempo que los dos tienen por delante es tan limitado?.

Pinceladas de amor es la historia “de dos personas que, sabiendo que tienen los días contados, intentan dejar una huella relevante de su paso por este mundo” , explica la sinopsis del gigante de la N roja, Netflix.

Sin final feliz

Quienes han leído el libro lo describen como “conmovedor y desgarrador”. Evidentemente no tiene un final feliz como la mayoría de películas románticas, pero no significa que durante el camino, aunque sea corto, no esté lleno de belleza y lecciones que nos acompañarán para siempre.

Así que quiera sentarse en su sillón a ver esta serie, tiene el tiempo para prepararse y concienciarse de que acabará llorando mucho, pero vale la pena tenerla en la lista personal de películas y series para ver el fin de semana.