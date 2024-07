The Elusive Samurai rinde brutal homenaje a Dragon Ball con la presencia de Goku y una de sus técnicas letales

Goku en The Elusive Samurai

La producción de series animadas no se detiene en Japón. En la Tierra del Sol Naciente hay una impresionante oleada de nuevos animes que se encargan de captar público alrededor del mundo. Uno de los títulos más recientes que destaca en las plataformas digitales es The Elusive Samurai (Nige Jōzu no Wakagimi). El manga de esta historia, escrito por Yusei Matsui desde el 2021, ahora brilla en las pantallas chicas de todo el planeta.

La primera temporada apenas se estrenó el sábado 6 de julio de este 2024 y hasta ahora sólo han salido tres episodios (el siguiente se estrena el sábado 27 de julio). Las primeras impresiones fueron tan positivas, que la editorial Shueisha le comunicó a la mangaka que van a reimprimir los 16 volúmenes recopilatorios a color, para lanzarlos una vez más a la venta.

El éxito de la serie se ha consolidado con su más reciente episodio, el del 20 de julio, debido a que The Elusive Samurai hizo un breve cameo de Goku, para cautivar a todos los fanáticos de Dragon Ball.

El cameo del guerrero saiyajin consiste en la presencia de él mismo vistiendo atuendos similares a los de un sensei, guerrero o sacerdote. Tiene las dos manos hacia arriba, con las palmas apuntando hacia el cielo y sosteniendo una bola de energía, que claramente es una alusión a la Genkidama.

Goku haciendo la Genkidama en otro anime fue suficiente como para que los fans de Dragon Ball le dieran una oportunidad a la serie, que por ahora aparece disponible en la plataforma de Crunchyroll, para América Latina.

“Año 1333, el shogunato de Kamakura se desmorona. Ashikaga Takauji, uno de los vasallos de confianza del shogunato, lo traiciona y organiza una rebelión. Hojo Tokiyuki, heredero legítimo, logra huir de la masacre junto a un sacerdote sintoista llamado Suwa Yorisige y llega hasta Kamakura. Tokiyuki, convertido en fugitivo para poder seguir con vida, pone en marcha un plan para recuperar lo que le corresponde por derecho”, dice la sinopsis de la serie en Crunchyroll.