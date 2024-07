¿Qué es el ‘tradwive’? la tendencia por la que se hizo viral tiktoker y que tiene molesta a todas las mujeres

Las tendencias y movimientos van cambiando en redes sociales y ahora Rocío López Bueno, más conocida como Roro Bueno, ha generado gran controversia por su contenido en el que se encarga de elaborar recetas para complacer el paladar de su novio, situación que ha indignado a más de una.

La tiktoker de 22 años ha alcanzado la fama al punto de ser seguida por distintos famosos como Rosalía e Ibai Llanos ha intentado demostrar que puede realizar recetas y hasta indumentaria sin mucho conocimiento, pero no ha sido esto lo que ha molestado a las mujeres, sino que cada uno de sus videos estarían promoviendo el ‘tradwive’.

¿Qué es el ‘tradwive’ y por qué acusan a Roro Bueno de promoverlo

El ‘Tradwife’ se trata de un termino en inglés que combina “trad” (tradicional) y “wife” (esposa), por lo que apunta a las mujeres que practican la división de roles de género tradicionales, sumisión a la autoridad masculina, la crianza de los hijos en casa y una estética vintage.

En redes como Instagram y TikTok son varias las mujeres que se han encargado de promover este movimiento no solo con recetas de cocina, sino también con otros temas como la maternidad, consejos de relaciones, entre otros, pero las criticas han caído recientemente en Roro, pese a que ella asegura no ser parte del ‘tradwive’.

“Yo obviamente no estoy ahí para servir a Pablo, si estoy haciendo esto es porque me encanta cocinar y bromeo mucho con que Pablo me pide cosas para tener la excusa de cocinarlas y que luego las disfrutemos los dos. Yo digo ‘a Pablo le apetecía’, pero la realidad es que a mí me gusta más dar que a él pedir, y muchas veces lo que pasa es que a mí me apetecía hacérselo a Pablo, y él solo tiene que decir que sí”, comentó.

La joven también ha rechazado que la tilden de sumisa pues no ha sido su objetivo mostrarse de tal manera y mucho menos como ama de casa, aunque prefiere no tomarse a pecho la situación.

“Me hace gracia lo de ama de casa porque no vivimos juntos, yo no tengo hijos y limpiar, no limpio. Limpia Pablo porque es lo que se le da bien a él y a mí se me da bien la cocina”, agregó.

Pese a sus palabras muchas mujeres han criticado a la creadora de contenido debido a la lucha que se las mujeres han mantenido con el paso de los años para dejar atrás las “complacencias” a los hombres e imponer su autonomía, por lo que es amplio el debate en redes sociales.