Dragon Ball Daima libera un nuevo tráiler donde revela tres nuevos personajes: uno es un brutal villano

Dragon Ball Daima dio a conocer la forma y apariencia de tres nuevos personajes para la franquicia, en un tráiler publicado este viernes 19 de julio del 2024 en Japón. Las cuentas oficiales de Toei Animation liberaron el nuevo adelanto en medio de rumores de postergación, que se habían suscitado por los cambios de planes del panel del anime en la Comic Con de San Diego del próximo fin de semana.

Las alarmas se habían encendido en las últimas 48 horas, después de que los encargados del anime no aparecieran en el cronograma de las presentaciones de la Comic Con de San Diego. Sin embargo, el hecho de que no hubiese presencia de Dragon Ball Daima en la convención de cómics más importante del mundo, no quiere decir que se iba a postergar la web serie.

La presentación de este tráiler lo confirma, ya que además de tener nuevas imágenes de Piccolo, Goku y Vegeta en sus versiones mini, hay tres nuevos personajes que oficialmente llegan a la franquicia de Dragon Ball. Recordemos que todo lo que aparecerá en Dragon Ball Daima será canon, ya que la historia es original de Akira Toriyama.

El tráiler de Dragon Ball Daima y los tres nuevos personajes

De acuerdo con lo que informa SupaChronicles, el nombre de los tres nuevos personajes es Gomah, Masked Majin y Glorio.

Los dos primeros se alzan como dos de los villanos a vencer en esta historia, que por lo que sabemos, se extenderá por 20 episodios.

Que aparezca el nombre Majin entre esta nueva alineación es impresionante. Nos confirma que la mano de Babidi, Bibidi o alguno de los aliados de los creadores de Majin Buu siguen operando desde las entrañas de la Tierra o de otros planetas del Universo 7 de Dragon Ball.

El tercero, de nombre Glorio, luce como un nuevo aliado a la causa de los Gurreros Z. Todavía no sabemos nada de él, pero su apariencia nos hace ver que no es un antagonista.

Disfruten de las imágenes de los tres nuevos personajes y del tráiler de Dragon Ball Daima.