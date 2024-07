Xbox hace equipo con Amazon para que dejes de usar consolas y venden bundle para stream de juegos

El futuro de los videojuegos parece cada vez más enfocado a imitar al modelo de Netflix y dejar atrás el tradicional ritual de renovar su hardware cada cierto tiempo a través de consolas con gran poder gráfico. Esa sensación se siente más fuerte que nunca ahora que Microsoft ha armado esta curiosa alianza con Amazon para lanzar un bundle de Xbox que invita a dejar de comprar lo último en tecnología para mejor jugar por stream.

Sin embargo, lo más curioso de todo es que el lanzamiento de todo esto se ha hecho de manera más o menos silenciosa y discreta, casi como si fuera parte de un experimento de esta reciente alianza entre Amazon y Microsoft que ha dado como resultado una propuesta tentadora para los amantes de los videojuegos con presupuestos delimitados.

No todos tienen la posibilidad de invertir en una consola de última generación y en muchos de los casos el interés reside en jugar títulos clásicos o no muy demandantes a nivel gráficos. Prácticamente pensando en ellos ambas compañías han armado un paquete de gran tentación que muchos no podrán resistir.

Amazon y Microsoft comienzan a vender bundles de Fire TV Stick con un control de Xbox para jugar por streaming

En estos días de ofertas para la tienda en línea más grande del planeta y tras la llegada de Xbox Cloud Gaming a los dispositivos Fire TV Stick, Amazon ha lanzado un bundle especial que incluye justamente el Fire TV Stick 4K Max, junto a un control inalámbrico Xbox y una suscripción gratuita a Xbox Game Pass Ultimate, para poder jugar su inmenso catálogo a través de la conexión de internet que usas para ver Netflix y revisar redes sociales.

Este paquete, de hecho cuenta con un relativo y considerable descuento, ya que ofrece todo lo necesario para disfrutar de una amplia biblioteca de juegos en streaming, incluso más allá de la plataforma de Xbox. El Fire TV Stick 4K Max, sería hoy por hoy el dispositivo de streaming más potente de Amazon, garantiza una calidad de imagen excepcional y una experiencia de usuario fluida. Mientras que por su parte, el control inalámbrico Xbox, es todo lo que se necesita para probar los juegos una vez configurado Game Pass.

Xbox Game Pass llega a visores Meta Quest MICROSOFT (MICROSOFT/Europa Press)

El costo del bundle, disponible en algunos mercados selectos donde están disponibles tanto el Fire Stick como el servicio de stream de Microsoft ronda los USD $114,98. Pero dado que estamos en la semana de ofertas de los Prime Days en realidad puede adquirirse por USD $68,90.

De modo que estamos ante una de las ofertas más tentadoras de este año. Pero no todo es tan perfecto como suena.

Algunas consideraciones antes de comprar el bundle de Xbox y Amazon

(XBOX/Europa Press)

Game Pass Ultimate, el servicio de suscripción que brinda acceso a cientos de juegos, tanto para consola como para PC y dispositivos móviles es cada vez más popular y robusto, pero el bundle, cabe recalcar, no regala acceso permanente al servicio.

Por el contrario, funciona similar a Netflix, donde es necesario pagar mes tras mes la suscripción para tener acceso al catálogo y el paquete en oferta sólo incluye un mes de ese servicio, por lo que una vez cumplido ese periodo habría que pagar.

Los cierto es que con Xbox Game Pass Ultimate, los usuarios pueden disfrutar de títulos exclusivos de la plataforma, así como de un catálogo en constante crecimiento de juegos de terceros. A la par que el Fire TV Stick 4K Max es muy sencillo de configurar ofreciendo soporte para Dolby Vision, HDR y HDR10+.

Así que si se tiene una conexión a internet decente y el bundle está disponible en su país tal vez no sería tan mala idea aprovechar la oferta.