Estas son las cinco mejores peleas de Gohan en la historia de Dragon Ball: ¿Cuál añades y cuál eliminas?

Gohan es el guerrero más fuerte de Dragon Ball. Es palabra de Akira Toriyama Sensei y no se puede contrariar. Sin embargo, es cierto que el personaje no se esfuerza mucho por el título, lo que hace que muchos fans pongan a otros peleadores por encima de él.

Lo que no se puede negar es que cuando Gohan se enfada y se preocupa por pelear en serio no hay nadie que lo iguale. Lo demostró en el arco de Cell, cuando pelea contra Majin Buu y más recientemente en la película (y arco de manga) de Dragon Ball Super: Super Hero.

De hecho, lo demostró en varias ocasiones cuando era un niño, en las que se dejó llevar por la ira y fue un guerrero invencible por un escaso periodo de tiempo.

Es por eso que hoy hemos decidido realizar un listado con las que consideramos que son las cinco mejores peleas de Gohan en la historia de Dragon Ball. Lo discutimos en la sala de redacción de FayerWayer y tuvimos algunos desacuerdos, pero al final, este fue el top que pudimos armar. De esta manera, te invitamos a que si no estás de acuerdo nos comentes cuál quitarías del listado y cuál añadirías.

Las cinco mejores peleas de Gohan

Gohan vs. Cell: Acabemos con esto de inmediato y no le demos tantas vueltas. La batalla contra Cell es la mejor de Gohan por lejos. Se transformó en Super Saiyajin 2 y el nivel que alcanzó en ese momento lo posicionaban como el guerrero más fuerte de todo el Universo 7.

Gohan, hijo de Gokú. Mostró todo su poder al enfrentar y derrotar a Cell. Es estudioso y aplicado. Foto: Toei

Gohan vs. Cell Max: El segundo lugar debemos poner la pelea que recientemente tuvo contra Cell Max. No tanto por el rival, sino porque es el regreso del guerrero saiyajin con una nueva transformación a la que llama Modo Bestia, que en poderes se iguala con el Ultra Instinto de Goku y con el Ultra Ego de Vegeta.

Gohan y Cell Max

Majin Buu vs Gohan: Aunque pierde por un descuido, Gohan domina desde todo sentido a Majin Buu después de que el Supremo Kaiosama antiguo le sacara los podres que tenía reprimidos en su interior. Para que nos hagamos una idea del poder de Gohan, los únicos que pudieron igualarlo en ese entonces fueron Goku y Vegeta fusionados en Vegeto.

Gohan vs Garlic Jr: No hay demostración de resiliencia más impresionante que la de Gohan en la batalla contra Garlic Jr. Era para ese entonces un pequeño niño y peleó prácticamente solo contra los villanos, a quienes se suman Piccolo y Krilin, que si bien es todo un engaño y los dos están jugando una treta a Garlic Jr, el hijo de Goku no lo sabía y de igual forma aguantó todo lo que pudo.

Androides Número 17 y Número 18 vs. Gohan: Otra derrota del hijo de Goku, pero de manera épica. Solo, ya que todos los Guerreros Z estaban muertos, se midió ante los dos humanos cibernéticos creados por el Dr. Maki, en un futuro apocalíptico. A pesar de haber caído, hubo un tiempo en el que hasta llegó a pelear con una sola mano.