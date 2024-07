Sony una vez vendió un televisor Bravia con una PlayStation 2 adentro

¿Tuvieron una PlayStation 2 de Sony? Ese fue el momento más glorioso en la historia de la compañía. Todos estaban locos por esta consola, ya que tenía los mejores juego y encima podía reproducir discos DVD. Pero eso no fue todo, en su momento de máxima popularidad alguien de Reino Unido tuvo la disparatada y genial idea de tomar el aparato y ponerlo dentro del cuerpo de un televisor de la línea Bravia. Así nació uno de los productos más raros pero coquetos en la historia de esa marca.

PUBLICIDAD

Si no tienen idea de lo que estamos describiendo no los culpamos, la existencia de esta cosa ha pasado desapercibido para la mayoría. Sin embargo, para los amantes de la tecnología retro, este híbrido entre televisor y consola representa una pieza de colección codiciada que por fortuna hoy en día no es tan imposible de conseguir podría ser.

En su momento este producto podías verlo en algunas revistas especializadas de tecnología o de videojuegos, luego quedó un poco sepultada en el olvido, pero acaba de resucitar gracias a un video donde se le ha dado su lugar digno en la historia a este televisor bestial único en su especie.

La TV Bravia de Sony con un PlayStation 2 adentro es un objeto de deseo para cualquier gamer

El canal de YouTube Denki, dedicado a explorar y profundizar en la tecnología antigua, ha dedicado uno de sus últimos videos a este singular televisor. El video nos lleva a un viaje en el tiempo, recordándonos una época en la que la convergencia entre entretenimiento y tecnología doméstica solo comenzaba a dar sus primeros pasos.

El modelo KDL22PX300, nombre oficial del Bravia PS2, era una variante del televisor LCD KDL22BX300 de Sony. Su pantalla de 22 pulgadas con resolución 720p ofrecía una buena calidad de imagen para la época, y contaba con una amplia gama de conexiones, incluyendo VGA, compuesto, cuatro puertos HDMI y un puerto USB. Sin embargo, lo que realmente lo hacía especial era la PlayStation 2 integrada en su base.

Esta versión del televisor incluía dos ranuras para tarjetas de memoria, dos puertos para controladores de PS2, dos puertos USB adicionales, un conector Ethernet y una salida óptica de audio digital, completando así un completo centro de entretenimiento.

Según Ken Bolido, el presentador de Denki, el dispositivo se lanzó en 2010 como resultado de una colaboración entre Sony y el minorista de electrónica Richer Sounds, y solo estuvo disponible en el Reino Unido. Su exclusividad regional y su antigüedad lo han convertido en una pieza de colección rara y valiosa.

PUBLICIDAD

De hecho, el propio Bolido adquirió uno en eBay por USD $700, mientras que otros anuncios en línea lo ofrecen entre USD $1.400 y USD $2.600. Incluso hay un vendedor que ofrece una unidad sin usar por la asombrosa suma de USD $6.000. En el momento de su lanzamiento, el televisor se vendió por el equivalente a USD $300, un precio razonable considerando que un televisor básico similar costaba alrededor de USD $250 sin la brutal consola ahí incrustada.

De hecho era casi como obtener una PlayStation 2 prácticamente gratis al comprar el televisor.

Pero no todo era tan perfecto con este televisor Sony

Para el momento de su lanzamiento al mercado de esta TV Bravia la PlayStation 3 ya llevaba cuatro años en el mercado. Sin embargo, la PS2 seguía siendo una consola popular, y además era compatible con juegos de PS1, lo que convertía al Bravia KDL22PX300 en un paquete 3 en 1: televisor, consola de dos generaciones y reproductor de DVD.

En el momento de mayor fama de la PlayStation 2 Sony tuvo la loca idea de crear un televisor Bravia con la consola integrada. Imagen: eBay.

Ese pequeño gran detalle sería un argumento de compra más que suficiente para esa época. Era casi como comprar una Smart TV de última generación con soporte de videojuegos con gráficos relativamente recientes, aunque no tan bestiales como los de la PS3.

El televisor Sony Bravia con PlayStation 2 incorporada representa una pieza nostálgica de la historia tecnológica. Un pedazo de historia que nos pone a suspirar a los nostálgicos por esos buenos tiempos. Más simples.