Anuel AA arremete contra el influencer Ibai Llanos y la producción de “La Velada 4”

El exponente urbano puertorriqueño, Anuel AA, acudió a sus redes sociales para insultar al organizador de “La Velada 4″, el youtuber español, Ibai Llanos, y a la producción del evento, luego de que recibiera una ola de críticas por su presentación.

PUBLICIDAD

Fue a través de un live de Instagram que realizó el artista durante la tarde de hoy, mientras se encontraba volando de camino a Puerto Rico, que alegó que la producción cambió su voz a propósito y que él solo llegó “cinco minutos tarde”.

“Pa’ que’ yo me voy a trepar en una tarima para cantar una canción e irme, y si no tengo voz ¿para qué me voy a trepar?”, cuestionó el boricua.

“Esa no es mi voz, sabrá Dios lo que esos c*br*n** hicieron en el sistema porque las voces la controlaban ellos, lo que sale en el televisor, lo controlan ellos, el Ibai ese, esa gente”, agregó.

Continúo: “Y después hacen cien porquerías. ¿Ustedes no se dieron cuenta?, que antes de yo salir pa’ la tarima él estaba haciendo chistes allí con mi nombre poniendo a todo el mundo a gritar como si yo llegué bien tarde, yo llegué cinco minutos tarde na’ más’ y no me dejaban trepar”.

Asimismo, añadió que “en ninguna liga, ningún cantante llega a cualquier lugar a cualquier sitio […] y se trepa sin su equipo de trabajo, eso es una locura. Ellos literalmente cuando yo llegué me trataron de tirar pa’ la tarima sin yo tener hasta los IEMs (in-ear monitors)”.

El carolinense alega que la producción le solicitó a su equipo que le enviaran los temas que él iba a presentar, y que la producción lo manejaría, pero este le explicó que él tenía a su DJ, quien se encargaba de la producción de sus conciertos.

PUBLICIDAD

No obstante, según Anuel, la producción del evento no se lo permitió, y fueron ellos los que tomaron el mando de su presentación.

“Me decían que no se podía, que tenía que ser con ellos mismos, y claro porque tenían planeado ponerme la vocecita zángana esa que me pusieron […] tratando de sabotearme la carrera’', acusó Emmanuel Gazmey Santiago, nombre de pila del intérprete.

“Hablamos bien cuando aterrice, la voz fueron ellos, la música fueron ellos”, dijo Anuel antes de que se cortara el clip del video, parte de su en vivo.