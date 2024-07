¿Sabías que existe Back to the Future IV? Esta es la curiosa historia de la secuela de la saga de Universal Studios

La saga de películas Back to the Future debuta en 1985 para marcar un antes y un después en la historia del cine. Marty McFly (Michael J. Fox) y el Doc Emmett Brown (Christopher Lloyd) descifran los viajes en el tiempo a través de una máquina que se posa sobre un auto deportivo DeLorean.

PUBLICIDAD

Esta saga de largometrajes, que tiene otras dos entregas lanzadas en 1989 y 1990, marca una era en el cine de ciencia ficción. Aunque Back to the Future III deja las cosas un poco conclusas, los fanáticos de la saga tienen década esperando por una cuarta entrega.

En un momento se habló e incluso surgió el rumor de que se estaba rodando, pero la realidad es que Universal Studios no está interesado en producir este largometraje. De hecho, hubo una épica en la que salió un tráiler que hicieron genios de la edición, pero no era más que un edit de Internet para emocionar a los fanáticos más ortodoxos de las aventuras de Marty y el ‘Doc’.

Foto: Agencias

Back to the Future IV existe

Puede que no lo sepas, pero una secuela de Back to the Future IV existe, sólo que no está en el formato tradicional de cine.

La secuela de la película fue parte de una atracción de los parques de diversión de Universal Studios Hollywood y Universal Studios Japón. Se llamaba Back to the Future: The Ride y le daba continuidad a las historias de donde quedaron en la tercera entrega de la saga.

En la trama Doc Brown se había establecido en el Instituto de Tecnología del Tiempo (Institute of Future Technology) y Biff Tannen (el villano interpretado por Thomas F. Wilson) roba una máquina del tiempo DeLorean, lo que lleva a una emocionante persecución a través de varias eras históricas. La narrativa se sitúa después de los eventos de la tercera película.