Nicolas Cage expresa su temor a la inteligencia artificial: “Harán lo que les de la gana con mi cuerpo”

Todo parece indicar que la producción de la serie live action Spider-Noir va viento en popa. Nicolas Cage ofreció una entrevista a The New Yorker en la que reveló detalles de estas aventuras del Spider-Verse de Sony, que se estrenarán por la plataforma de Amazon Prime Video.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron las opiniones de Nicolas Cage con respecto a la inteligencia artificial, después de haber sido escaneado para digitalizar su imagen, en caso de que los editores necesiten que el personaje haga movimientos, que el actor de 60 años no puede lograr.

Esa particularidad hizo que Nicolas Cage expresara un temor profundo a la inteligencia artificial, pues siente que en un futuro harán cosas con su cuerpo que él no haya autorizado.

“Tengo que escaparme después de esto para hacerme un escáner para la serie, y después otro para la película que haremos después de la ficción. Dos análisis en un día”, dijo a The New Yorker.

“Bueno, tienen que ponerme en un ordenador y buscar mi color de ojos y cambiar... yo que se. Van a robarme mi cuerpo y hacer lo que les de la gana con él a través de Inteligencia Artificial. Dios, espero que no con Inteligencia Artificial. Me aterroriza. He sido bastante claro con esto”, añadió la leyenda de Hollywood.

Spider-Man: Noir

Spider-Man: Noir es un live action del mismo personaje que Nicolas Cage hizo en las dos películas animadas del arácnido de Miles Morales que produjo Sony, Spider-Man: into the Spider-Verse y Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Spider-Man Noir

Nicolas Cage dijo en la misma entrevista que la serie tendrá 8 episodios y todavía no está claro si se unirá con alguno de los universos que se desarrollan con personajes de Marvel.

Será una de las primeras aventuras del actor en series de televisión, ya que su carrera ha estado marcada por la pantalla grande. “Esto me parece una oportunidad para abrirme un poco. No sé si este proyecto tiene espacio para eso, creo que es algo más palomitero”, dijo según reseña MeriStation.