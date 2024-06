Peso Pluma le pide ayuda a Steve Jobs con una batería para su iPad: al parecer no sabía que ya murió

Peso Pluma se ha convertido en uno de los artistas más relevantes de la música contemporánea gracias al controvertido género de los corridos tumbados. Su álbum anterior, Génesis, junto a un montón de sencillos lanzados en plataformas digitales lo ayudaron a posicionarse como un referente global. Pero si han seguido a esta personalidad en redes sociales no habrán tardado en concluir que en algunas cosas no es sujeto precisamente brillante. Perfecto ejemplo de ello es el incidente de una reciente entrevista en donde al parecer dejaría entrever que no tiene idea que Steve Jobs, cofundador de Apple, está muerto.

El cantante actualmente se encuentra en plena gira de medios para promocionar su más reciente LP, titulado Éxodo, que cuenta con una cantidad considerable de canciones, las suficientes para lanzar un disco doble, con muchas colaboraciones al lado de otros artistas relevantes pare ese estilo de música y subcultura.

Peso Pluma | Imagen: Rolling Stone.

Se trata de uno de los músicos más inquietantes de la escena global, la revista Rolling Stone incluso lo ha publicado en la portada de una edición reciente como rostro para ilustrar el futuro actual de la música. De modo que cualquier declaración que surja de su boca es de interés general para la cultura popular, aunque eso implique que le termine pidiendo un favor a alguien que ya falleció.

Peso Pluma hace una broma en una entrevista sobre la autonomía del iPhone

El cantante, en una reciente entrevista con GQ, perteneciente a su serie 10 Things Can’t Live Without, terminó pidiéndole ayuda a Steve Jobs por un problema que tiene con sus dispositivos inteligentes, lo curioso aquí es que artista al parecer no está enterado que el cofundador de Apple murió en 2011.

En la charla, que puede verse a través del canal oficial de YouTube de la revista, el intérprete mexicano confesó que cuenta con múltiples smartphones y por ello suele llevar baterías portátiles a todas partes para recargarlos.

“Lo paso mal cuando mi teléfono muere, entonces llevo como cinco baterías. Creo que por ahora tengo como tres teléfonos. Uso uno para el trabajo, otro para mi vida personal y el último para redes. Las baterías me dan la vida”.

Peso Pluma le pide un cambio a Steve Jobs que lleva años muerto

Al final de su intervención, describiendo lo importante que son para él las baterías externas, saltó a hablar sobre su iPad, donde también tienen el mismo problema de autonomía insuficiente. Fue ahí que le hizo un llamado de ayuda al cofundador de Apple:

“También necesito una batería portátil para mi iPad. Entonces, oye Apple, ¡Steve Jobs!, me debes una batería para mi iPad.”

Justo con esa declaración es que el cantante cierra el video, por lo que podríamos interpretar que se trató de un comentario en tono de broma a manera de conclusión para su intervención.

Sin embargo, por la forma en la que mira a la cámara y el orden de los hechos, todo apunta a que sí, fue una especie de chiste, pero Peso Pluma no sabría que Steve Jobs está muerto.