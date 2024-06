Elon Musk va contra Kathleen Kennedy y dice que es peor que La Estrella de la Muerte para Star Wars

Star Wars no pasa por su mejor momento y parece que Elon Musk tiene claro quién es la culpable de todo: Kathleen Kennedy. |

¿Han visto The Acolyte en Disney Plus? Es sin lugar a dudas una de las producciones más controvertidas de los últimos tiempos en torno a la franquicia de Star Wars. Desde hace tiempo se percibía la intención por marcar un rumbo, postura y agenda en algunas cosas de la saga y el nuevo canon pero aquí fueron un paso más allá, lo que al parecer ha detonado el coraje de Elon Musk, quien no ha dudado en dirigir sus armas contra su más reciente enemiga: Kathleen Kennedy.

El CEO de Tesla, X (antes Twitter) y SpaceX, ha lanzado un feroz ataque directo a la yugular dirigido a la actual presidenta de Lucasfilm, acusándola en cierto modo de poner en peligro la franquicia La Guerra de las Galaxias, al impulsar la “propaganda” woke en el ese universo a través de la ya mencionada serie de The Acolyte.

Elon Musk portada

Dado que la calidad narrativa de la serie como producto, independiente de su discurso, no es precisamente consistente, ni con los niveles de consistencia en su argumento como Fleabag, Fallout, Better Call Saul y otras series infinitamente mejor escritas, entraremos un poco en terreno de spoilers, para dimensionar la magnitud de la reacción de Elon Musk.

La serie, que se desarrolla 100 años antes de los eventos de la trilogía de precuelas nos presenta, pecando de burdos en la descripción, a un grupo de... podríamos decir... brujas espaciales lesbianas, que utilizan La Fuerza para engendrar a las protagonistas femeninas de la trama. Y ese en esencia fue el meollo de todo.

Elon Musk se burla de Kathleen Kennedy con un duro meme

Musk, quien siempre ha sido un crítico vocal de la denominada “cultura woke”, calificó a Kennedy como “más mortal que la Estrella de la Muerte” en una publicación en X, donde también la comparó con otras máquinas de muerte del Imperio, que al parecer en la comparativa serían menos letales de la ejecutiva.

Pero para ser francos las críticas de Elon se suman a una creciente reacción negativa contra The Acolyte, que ha sido criticada por algunos fans por su narrativa confusa, su fijación por reescribir el canon, dinamitar algunos antecedentes firmes de la saga y darle una predominancia a ciertas posturas ideológicas sobre la consistencia propia del relato.

Kathleen Kennedy, quien ha estado al frente de Lucasfilm desde que Disney adquirió la compañía en 2012, ha defendido en más de una ocasión su decisión de nombrar a Leslye Headland como showrunner de The Acolyte.

Headland es la primera mujer en crear una serie de televisión para la franquicia creada por George Lucas e incluso en una entrevista reciente con The New York Times, Kennedy marcó su postura sobre su elección: “Creo que la narración debe ser representativa de todas las personas”.

La ejecutiva reveló que considera que la base de fans de Star Wars está “dominada por hombres” a la par que sus declaraciones indirectamente marcan que el interés era darle voz a esas narraciones representativas, independientemente de la historia.

Elon Musk tiene pleito con ella

A raíz de la mencionada entrevista el propio Elon Musk lanzó otra publicación en su cuenta de X algunos días antes, el 22 de junio de 2024. Con una declaración bastante dura, afirmando que “Kathleen Kennedy es súper intolerante con los hombres”. Mientras, en medio de todo eso, está una franquicia que antes era de las más grandes de la historia y tiene cerca de una década que parece ir en caída libre.

Queda por ver cómo afectará la controversia a The Acolyte y al futuro de la franquicia Star Wars. Sin embargo, una cosa es segura: la saga sigue siendo una de las franquicias de entretenimiento más populares y controvertidas del mundo.