Dragon Ball Super: Esta es la historia de Tarble, el hermano poco conocido de Vegeta

El universo de Dragon Ball es amplio y tiene un montón de personajes de los que conocemos pocos detalles. Uno de ellos es Tarble, hermano menor de Vegeta. Se trata de un saiyajin legítimo y puro, que sigue vivo y está en un planeta desconocido para los Guerreros Z.

Tarble es parte del canon de Dragon Ball, ya que Akira Toriyama lo hizo debutar (con una mención) en la película Dragon Ball Z: La Batalla de los Dioses. En el momento en el que aparece Bills, queriendo conocer al Super Saiyajin Dios, los Guerreros Z se enteran de la forma de invocarlo en la que necesitan de seis seres de la misma raza.

Vegeta menciona que tiene un hermano llamado Tarble, pero obviamente no está allí para cumplir los requerimientos del Dios de la Destrucción. Todos, incluso quienes somos fanáticos de Dragon Ball, quedaron sorprendidos por esta revelación del príncipe saiyajin.

¿Qué fue de la vida de Tarble?

¿Dónde está Tarble? ¿Por qué no murió con el resto de los saiyajines cuando Freezer destruyó el planeta Vegeta? Lo que cuenta la historia es que el personaje no era malvado y no le gustaban las peleas de artes marciales.

Entonces, el Rey Vegeta lo consideró como una vergüenza para la familia real y lo desterró del planeta por ser un guerrero de clase baja.

Desde ese entonces, Tarble se fue a vivir a otro planeta en la que lleva una vida tranquila. El fandom de Dragon Ball revela que vive en el planeta Tech-Tech, en donde está casado con una joven de esta raza.

Tarble aparece oficialmente en la OVA de Dragon Ball: ¡Hola! ¡Son Goku y sus amigos regresan! en donde acude a la Tierra buscando la ayuda de su hermano, debido a que dos secuaces de Freezer están generando destrozos en su mundo.