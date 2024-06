¿Novedades del manga? Toyotaro enciende a los fanáticos de Dragon Ball con la publicación de un misterioso dibujo

Las novedades del manga de Dragon Ball Super son esperadas con ansias por quienes somos fans de la franquicia de Akira Toriyama. Las historias quedaron en pausa tras la muerte del sensei, el pasado 1 de marzo del 2024 y todo parece indicar que las cosas quedarán en manos de Toyotaro, máximo ilustrador de la obra.

En la página oficial de Shueisha en español, Manga Plus, todavía no hay una fecha para el reinicio del manga. En el mismo sitio especifican que debemos esperar la reanudación , es decir que no hay ningún tipo de cancelación.

Sin embargo, han pasado los meses y todavía no hay noticias de un nuevo arco para el manga. Lo único que tenemos es un adelanto de Toyotaro, que diseñó una portada que hace alusión a la precuela del arco de Super Hero, que es lo más reciente de las aventuras de la franquicia.

En ella podemos ver a Trunks y a Goten adolescentes, en sus andanzas de Gran Saiyaman sin máscaras que oculten su identidad.

No sabemos si es un mensaje que nos prepara para ver más protagonismo de este par, pero lo cierto es que el hijo de Vegeta se va asemejando al Trunks del Futuro que conocimos en Dragon Ball Z.

Goten y Trunks Dragon Ball Super por Toyotaro

Lo próximo para Dragon Ball

Recuerden que estamos en el año del 40th aniversario de Dragon Ball. Lo único confirmado hasta ahora es el nuevo anime, llamado Dragon Ball Daima, que tendrá 20 episodios que comenzarán a salir a mediados de octubre en las plataformas digitales.

Además de ese anime, está el regreso de la saga Budokai Tenkaichi, que aparece con el lanzamiento de Dragon Ball Sparking! ZERO.