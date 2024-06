“Todo es magia cuando tengo el traje”: El Majin Buu más realista de Internet nos cuenta cómo es encarnar al villano de Dragon Ball Z

Quienes siempre siguen nuestras reseñas saben que constantemente damos un paseo por las redes sociales intentando encontrar el mejor cosplay de Dragon Ball o del animé en general. En estos últimos años hemos visto interpretaciones brutales de Número 18, Bulma y hasta el Maestro Roshi, que son verdaderamente realistas. Pocas nos sorprendieron tanto como este par de trabajos de Majin Buu y el Dr. Gero, realizado por un mismo genio de las artes: Buureal.

Ingresar a sus redes sociales es quedarse maravillado con sus imponentes interpretaciones. Es la sensación de las convenciones de cómics y animé, en las que llama la atención de quienes asisten a estos eventos.

Le piden fotos, videos, saludos y hay niños que hasta se asustan, una muestra de que su trabajo es realmente impresionante. Mientras hacíamos uno de nuestros acostumbrados scroll en las redes sociales nos impactó con su interpretación de Majin Buu.

Planificamos una charla con él para que nos cuente cuál es el significado que tiene Dragon Ball en su vida, y lo que representa para él realizar estas brutales interpretaciones, que sinceramente son de lo mejor que hemos visto en Internet.

Cosplay del Dr. Gero. Foto: Buureal.

Buureal: un verdadero artista del cosplay de Dragon Ball

-Nos llamó mucho la atención el cosplay de Majin Buu. Nos pareció muy aterrador, hasta el punto de que sería perfecto para un live action de Dragon Ball Z ¿Nos puedes hablar como fue el proceso de realizar este cosplay?

“Siempre me ha gustado el tema del cosplay. Estuve trabajando en un parque de terror muy reconocido de la empresa INSOMNIA CORPORATION. Con el covid-19 tuvieron que cerrarlo y unos años después montaron un hotel de terror que está teniendo un gran éxito. Empecé a trabajar con ellos y miré de comprar una máscara de silicona realista de terror y entonces apareció la de Buu y no tuve elección, me encaminé en realizar todo el cosplay contacté a los mejores especialistas, uno de ellos boggiano quien confeccionó parte de mi traje. Dragon Ball ha sido mi infancia y siempre lo tengo presente”.

Cosplay de Majin Buu. Foto: Buureal.

-El Dr. Gero es el personaje que vemos con mayor frecuencia en tus trabajos, aparte de Buu. ¿Es tu favorito para interpretar?

“Noooo, los adoro a los dos por igual pero Gero es más reciente y fácil de llevar. Buu cuesta mucho más y se pasa mucho calor con el (disfraz), tengo pendiente varias sesiones con Buu pero ya para el invierno jeje”.

Cosplay del Dr. Gero. Foto: Buureal.

-¿Cómo nacieron las ganas de ser cosplayer?

“Desde pequeño me ha encantado disfrazarme y al hacerme mayor quería hacer algo único e impactante para la vista”.

-¿Cuál es la parte más compleja de interpretar a estos dos personajes?

“No sabría que decirte porque desde el minuto uno qué se que me voy a poner el cosplay lo disfruto como un enano. No hay malos momentos cuando me lo pongo, todo es magia”.

Cosplay del Dr. Gero. Foto: Buureal.

¿Cuál es tu anime favorito, apartando a Dragon Ball?

“Soy del año 81 así que Musculman, Ranma 1/2, Fly son los que más me gustaron”.

¿Qué significó la muerte de Akira Toriyama para ti?

“Ufffff, madre mía A principio de Marzo murió un señor japonés que nunca vi en mi vida, no lo conocí ni conozco a nadie que lo conociera personalmente, nunca vi una entrevista suya, no sé lo que piensa no se si está casado, si tiene hijos, apenas vi cuatro o cinco fotos pero cuando me enteré de su muerte me destruyó porque es el creador del consumo cultural que más feliz me hizo en la vida. Fue quien hizo que nuestra infancia fuera más alegre y en muchos casos más llevadera y porque uno cuando está triste siempre vuelve al lugar donde fue feliz”.

¿Te sigue gustando Dragon Ball Super al igual que Z y los primeros arcos de Dragon Ball o sientes que hay un antes y un después en la serie?

“Para mí, Dragon Ball Z tenía que haber terminado con la Saga de Buu. Recientemente vi la saga de GT y se me hizo muy pesada hasta ver la Super Saiyajin 4, allí me valió la pena la espera”.