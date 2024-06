¿Quién es Tense? El streamer español baneado de Twitch por racismo, que atacó a sus colegas latinos

Las rivalidades entre nacionalidades y continentes existen desde siempre. Se hacen presente en lo deportivo, en la industria del entretenimiento y en la música. Este fenómeno se ha trasladado en los últimos años hacia el contenido de Internet, en donde los streamers de un país compiten contra los de otro mientras hacen directos de videojuegos.

Cada jugador, tal y como sucede en el deporte, hace su trash talk, término que se refiere a la acción de insultar a tu rival mientras juegas. Pero a veces pasa que uno de los competidores sobrepasa los límites y con sus palabras hiere hasta el punto de caer en el racismo y la xenofobia.

Eso fue lo que le pasó al streamer español conocido como Tense. El creador de contenido fue baneado de Bellum 2, la popular serie de eventos Rust, por soltar insultos racistas y xenofóbicos contra un streamer argentino.

¿Qué le pasó a Tense?

Zeko, streamer argentino raideó a Tense (acción de invadirle la casa en el juego), situación que le agotó la paciencia y le agarró por insultar a todos los argentinos y latinos.

“Siendo latinos seguramente no puedes salir ni de Argentina con el dinero que ganas. Yo puedo salir a la calle ahora, a las 5 de la mañana y no me atracan y tu si tienes que salir a la calle tienes que ir con una pistola. A mi no me atracan, esto es Europa, tenemos dinero”, dijo entre otras cosas el streamer en un clip que rápidamente se hizo viral en las redes sociales.

Después de esta detestable reacción, diferentes streamers de Colombia, Perú, Chile y hasta del mismo Argentina salieron en defensa de la región, lo reportaron y fue baneado del evento y de Twitch.

¿Quién es Tense?

Tense es un streamer español de 41 años. Cuenta con una amplia comunidad de 160 mil seguidores, si se suman sus cuentas en las plataformas de YouTube, Instagram y X. Ya no se puede contar Twitch porque fue baneado.