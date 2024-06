Dragon Ball Z: La mamá de Bulma la rompe en las redes sociales con esta versión sexy hecha por la IA

Sra Brief. Mamá de Bulma

Pocos fanáticos saben su nombre, pero si vieron algún arco de Dragon Ball completo seguramente la han visto en varias oportunidades. Hablamos de la Sra. Brief, esposa del Sr. Brief y madre de Bulma. La hermosa rubia que siempre ofrece un bocadillo a los visitantes de la Corporación Cápsula la rompe en las redes sociales, con esta versión hecha por la inteligencia artificial.

PUBLICIDAD

Hablemos del personaje

La señora Brief es sin duda un personaje secundario de las historias de Dragon Ball. Su finalidad en la serie está muy lejos de los desarrollos científicos que ejecuta la Corporación Cápsula y muchísimo más distante de las batallas o el nivel de pelea de los Guerreros Z.

Al verla comprendemos de dónde saca Bulma su belleza. Y siempre que sale nos ofrece un episodio o situación paródica que nos saca una sonrisa.

Siempre está al servicio de los Guerreros Z y en los momentos mas tensos aparece con buen humor, algo de limonada y galletas. La rubia, a pesar de tener una hija grande, luce una figura espectacular que sostiene a punta de buen cuidado y ejercicios, suponemos.

Dicha apariencia es también aprovechada por distintas cosplayers que se encargan de interpretarla para hacerle un homenaje, dándole un poco de importancia en las historias de Dragon Ball.

Lo que viene hoy no es un cosplay de la señora Brief. En esta reseña mostraremos una versión hiperrealista de la mamá de Bulma ilustrada por la Inteligencia Artificial. La imagen, desarrollada por Midjourney, está posteada en una publicación de los genios de My Smart Arts, que siempre tienen ilustraciones brutales de todos los pesonajes de Dragon Ball, Dragon Ball Z o Dragon Ball Super.

Imaginamos que esta versión de la señora Brief es la de su juventud, en la que lucía mucho más sexy de lo que aparece en el animé.

Sra. Brief. Mamá de Bulma en Dragon Ball

Sra. Brief. Mamá de Bulma en Dragon Ball