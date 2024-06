Un crossover increíble: Así se ve Número 18 de Dragon Ball Z como un personaje de Attak on Titan

Attack on Titan (Shingeki no Kyojin) es uno de los mangas y animes más populares de la nueva era. El argumento de sus historias, realmente brutal, hace que muchos lo comparen con Dragon Ball Z para definir cuál de los dos podría ser mejor (no porque tengan parecidos).

Un usuario de las redes sociales acude a la inteligencia artificial con la intención de hacer completamente lo contrario a compararlos. La cuenta se llama the_ai_dreams y lo que hizo fue pedirle a la IA que ilustrara a los personajes de Dragon Ball Z como si fueran parte de Attack on Titan.

El resultado de la Androide Número 18 es realmente brutal. Es como si fuese una Mikasa Ackerman en el mundo apocalíptico de Shingeki no Kyojjin.

Dragon Ball characters in Attack on Titan universe

Mikasa Ackerman es el personaje principal en las aventuras de Shingeki no Kyojin, una obra creada por Hajime Isayama. La trama sigue la historia de Eren Yeager, Mikasa y Armin Arlert en un mundo donde la humanidad está al borde de la extinción debido a la amenaza de los titanes, gigantes humanoides devoradores de humanos.

Mikasa, adoptada por la familia Yeager después de perder a sus padres a manos de los titanes, es una figura emblemática en la serie. Dotada de habilidades excepcionales y una determinación inquebrantable para proteger a sus seres queridos, Mikasa se destaca como un personaje fuerte e inolvidable.

¿Vieron el final? Si de finales desgarradores y brutales se trata, el de Attack on Titan (Shingeki no Kyojin) se tendría que posicionar en lo más alto de cualquier conteo del mundo del animé. El cierre de la más reciente temporada de la serie de Hajime Isayama le rompió el corazón a los fanáticos de la historia de Mikasa y Eren.