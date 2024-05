LEGO finalmente anuncia detalles de su set de The Legend of Zelda: fecha de lanzamiento y precio

LEGO The Legend of Zelda

Después de un año y cuatro meses de espera, la gente de LEGO publicó la información oficial sobre el set de The Legend of Zelda, que se había filtrado en febrero del 2023. Tal y como indicaron las fuentes, se trata de una pieza que le hace honor a uno de los lugares más icónicos de la saga del videojuego de Nintendo: El Gran Árbol Deku 2 en 1.

La emoción es inocultable para quienes somos fanáticos de la saga de videojuegos y por eso te traemos todos los detalles que debes conocer, de esta pieza de LEGO.

Tal y como acostumbra la empresa de juguetes, este lanzamiento todavía no se encuentra disponible. LEGO anunció que ya se puede hacer la reserva y comenzarán a distribuir el 1 de septiembre de este mismo 2024.

Set de LEGO de The Legend of Zelda

Este set cuenta con 2500 piezas y vendrá con dos versiones del Árbol Deku, para crear un modelo de exposición. “Incluye un Gran Árbol Deku con características y detalles cuidadosamente seleccionados para cada versión, así como 4 minifiguras (una figura de la heroína aventurera Princesa Zelda y 3 versiones de Link)”, informa la página oficial de LEGO.

Asimismo, cuenta con objetos de la serie que los creadores del set seleccionaron de manera meticulosa, como la Ocarina del Tiempo, el Escudo Hyliano, la Espada Maestra y algunos otros sorpresa que te invitan a descubrir.

Otro detalle no menor del set es que el cartel junto a la casa de Link está escrito en hyliano de The Legend of Zelda Ocarina of Time. En la segunda línea dice la mítica frase: “It’s a secret to everybody”.

Ya lo puedes reservar y de acuerdo con los informes de la misma página oficial de LEGO, tendrá un costo de $299 dólares o el equivalente al cambio en los diferentes países de América Latina.

Chile, Argentina, Uruguay y Colombia tienen la página habilitada para reservar.