¿Dragon Ball GT debe ser tomado como canon? Productor de Toei Animation pone fin a la discusión

Dragon Ball GT es parte del universo de Dragon Ball. Aunque a muchos no les guste es algo que no podemos negar. Sin embargo, casi 30 años después del estreno del animé de Toei Animation, sigue existiendo la discusión sobre si la serie es o no es canon.

Para muchos, incluyendo a quien escribe estas líneas, Dragon Ball GT no es canon. Para que lo sea tendría que haber sido escrita, supervisada o al menos aprobada por Akira Toriyama. Y eso, lamentablemente, nunca ocurrió.

Esa explicación daría por hecho que Dragon Ball GT, por mucho que discutan, nunca alcanzará el estatus de canon. Sin embargo, unas declaraciones de un guionista y productor de Dragon Ball Z han causado controversia en el seno de la franquicia que ahora está en manos de Akira Toriyama.

Dragon Ball GT

Takao Koyama, escritor de Akira Toriyama entre 1986 y 1996 ha publicado un mensaje de Twitter que rescató la gente de Dragon Ball GT Legacy.

Muy políticamente, sin caer en discusiones con nadie, dice que Dragon Ball GT es a secuela oficial de Dragon Ball Z en animé. En ningún momento dice la palabra canon, ya que estos arcos no tuvieron manga, pero con su mensaje exige reconocimiento a esta parte de la historia.

¿Dragon Ball GT podría ser canon?

Hay una manera de que Dragon Ball GT sea canon, pero es prácticamente imposible. Akira Toriyama, antes de su muerte, podría haber dejado instrucciones a Toyotaro de hacerlo posible por medio de alguna carta. Pero la realidad es que las historias de Dragon Ball Super tomaron un rumbo muy diferente.

Lo único que pudieran hacer es transformar a algunos personajes o transformaciones propias de la serie e introducirlas en Dragon Ball Super. De esta manera ganarían algo de reconocimiento.

Dragon Ball GT tuvo 64 episodios y se alza como la secuela de Dragon Ball Z. Está ambientada 5 años después de la derrota de Majin Buu.