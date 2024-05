Keanu Reeves reaparece con radical cambio de look: “Se ve perfecto”

Keanu Reeves es uno de los actores favoritos del mundo, debido a su gran carisma, su sencillez. Y por qué no admitirlo: también por su belleza. Y esto último volvió a quedar reflejado tras sorprender a las redes con un drástico cambio de look.

En ese sentido, el actor de películas como Matrix, John Wick, Point Break, y La casa del lago, se ha caracterizado en los últimos años por mantener un estilo similar.

Al respecto, la imagen del intérprete ha sido generalmente de cabello largo y barba, las cuales luce con sus canas sin temor, pero recientemente cambió de look y sorprendió a todos.

El nuevo look de Keanu Reeves que generó revuelo en redes

Keanu Reeves se encuentra actualmente en Los Ángeles grabando su nueva película Outcome, dirigida por Jonah Hill y coprotagonizada por Cameron Diaz.

Para dicha cinta, estrenó un radical cambio de look, el cual fue captado por los paparazzis, en donde se ve al actor con cabello corto y barba y a muchas les ha recordado a cómo lucía en sus inicios, desatando pasiones.

“Me encanta así, con el pelo corto”, “cuando pensaba que este hombre no podía lucir más sexy”, “dios mío que hombre tan perfecto, me encanta”, “pasan los años y él se ve cada vez mejor”, “wow se ve más guapo que nunca, lo amo”, “que envidia de la novia, quiero un hombre así de bello y perfecto”, y “con cabello largo se ve bello, per con el pelo corto dios mío que sexy”, fueron algunas de las reacciones en redes al ver su nuevo look.

Cabe mencionar que en la actualidad Keanu mantiene una sólida relación con la pintora Alexandra Grant, con quien ya ha aparecido en diferentes eventos y alfombras rojas y se han mostrado su amor con besos, y tomados de la mano.

Y pese a que en las redes en varias ocasiones han criticado a su novia asegurando que es muy “fea y vieja” para él, aunque ella es menor, él ha dejado claro que no le importa lo que digan, pues su amor es real y se siente orgulloso de tenerla.