Dragon Ball Z: Inteligencia artificial imagina como se vería la Videl guerrera de cabello corto en la realidad

Todos estamos de acuerdo en que el punto más alto de Videl tiene que ser cuando participó en el torneo de las artes marciales, durante el último arco de Dragon Ball Z. Ese encuentro contra Spopovich, en el que estuvo a punto de morir, demuestra la resistencia que tiene como peleadora. La inteligencia artificial, que suele sorprendernos con brutales ilustraciones hiperrealistas, la imagina con esta impresionante caracterización.

La gente de My Smart Arts, unos genios de la A a la Z, le pidieron a un mecanismo de aprendizaje automático que realice una versión de Videl a la que le añaden un toque sensual. El resultado es tranquilamente la mejor versión que hemos visto del personaje y nos hace pensar que sería perfecta para un live action de Dragon Ball.

El desarrollo de Videl en el último arco de Dragon Ball Z es bastante interesante para la representación femenina del manga y animé. Siendo una simple humana llega a ser capaz de controlar el ki y volar por los cielos, algo que solo pueden hacer humanos de la talla de Krilin o Yamcha.

De hecho, en la previa del torneo había demostrado tanto compromiso, que hasta se cortó el cabello para estar más cómoda en un combate. Fue precisamente este look el que ha tomado My Smart Arts, para realizar esta versión de Videl, aquella que no tenía ningún miedo a encarar una batalla.

Ser la hija de Míster Satán y pasar toda una vida entrenando artes marciales la ayudaron a desarrollar capacidades extraordinarias en un combate. Es cierto que estaba muy lejos de los Guerreros Z, pero quizás con un entrenamiento más adecuado pudo haber elevado su nivel.

Videl era una maniática de las artes marciales. Es por eso que cuesta entender que la hayan relegado a un rol en el que solo participa como esposa de Gohan.