Actor de Seiya y Yamcha confiesa haber tenido una tormentosa relación con una fan: la golpeó y la hizo abortar

Se ganó el reconocimiento del mundo entero al interpretar a uno de los personajes más famosos del mundo del animé: Seiya de los Caballeros del Zodiaco. Eso lo llevó a ser considerado para otras series icónicas como Dragon Ball, en donde hizo de Yamcha y Sailor Moon, en la que hizo la voz de Tuxedo. Se trata de Toru Furuya, actor de 70 años que está en el medio de la controversia tras confesar los detalles de una tormentosa relación con una fan.

El actor japonés ofreció una entrevista con Shukan Bunshun, en la que cuenta los detalles de cómo inició una relación sentimental con una mujer, que además de ser su seguidora por su amplio trabajo en el mundo del animé, es 37 años menor que él. Sin embargo, lo delicado de este caso es que Furuya confiesa que en ocasiones la llegó a golpear y a agredir verbalmente.

Dentro del dramático relato, Toru Furuya admite que en el 2021 la chica salió embarazada y él la forzó a abortar. El actor dice esa fue “su peor conducta como adulto y ser humano”. Emitió un comunicado en el que ofrece disculpas públicas a la mujer y a todos los que se vieron afectados por este hecho.

“He traicionado la confianza y apoyo de mis fans más antiguos, les he decepcionado y manchado los personajes a los que he interpretado. No me puedo disculpar los suficiente. También he traicionado la confianza de todas las partes involucradas y les he causado unos problemas significativos”, según Espinof. “La herí profundamente, tanto física como mentalmente, y lo siento mucho, mucho”, añadió en la misma entrevista.

Los usuarios de las redes sociales reaccionaron de inmediato al comunicado, posteando memes en los que aparece abofeteando a contrarios, como Tuxedo. También hay una referencia de Yamcha después de haber sido vencido por los Saibaiman, durante la pelea con los saiyajines.