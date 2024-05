Akira Toriyama dibujó una versión de Akakin Skywalker estilo Dragon Ball y luce realmente brutal

Akira Toriyama era fanático de todas las historias de Star Wars. Lo dijo en varias entrevistas y lo plasmó en sus ilustraciones, ya que además de hacer varias referencias en el manga de Dragon Ball, también ilustró una versión de Anakin Skywalker niño, al mejor estilo de las animaciones de Japón.

Uno de los números de la revista Weekly Shonen Jump del año 1999, mismo en el que se estrenó “Star Wars Episode 1: La Amenaza Fantasma”, le hizo honores a la saga de George Lucas con una representación de varios dibujos.

Le pidió a sus mangakas más representativos que ilustraran algo relacionado a la película y Akira Toriyama hizo su aporte con su propia versión del entonces aprendiz de Jedi, Anakin Skywalker.

El lanzamiento de esta película, para quienes recordamos esta época, fue una verdadera locura. Ahora sabemos que ni siquiera Akira Toriyama, por ese entonces ya retirado de Dragon Ball, hizo un breve regreso por sus buenas relaciones con la revista, para dar su aporte al reinicio de las historias de Star Wars.

Anakin SkyWalker dibujado por Akira Toriyama

Aparte del dibujo, Akira Toriyama dedicó un mensaje increíble a la película, en el que reveló sus expectativas sobre el filme, ya que para la época en la que se publicaron estas ilustraciones, ya se había revelado el tráiler de la película de Star Wars.

“Menos mal. Parecía una eternidad, pero finalmente Star Wars está de vuelta. La atmósfera del mundo de los diseños son maravillosos, ha sido laaarga la espera para la cuarta película. Estoy muy emocionado”, dice en la parte de arriba de la ilustración.

Mientras que en la parte de abajo dice: “Personalmente no estoy esperando ver como aparece Darth Vader como niño, no me interesa a mi eso. Yo sólo quiero ver a Ewan McGregor. Al ver el tráiler, los mecha, robots, alienígenas y más, me doy cuenta que todos tienen buenos diseños. SFX también se ve impresionante. Va a ser realmente fantástico, no puedo esperar”, dijo el sensei sobre el dibujo.