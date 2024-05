LEGO Icons Retro Radio tiene casi mil piezas, funciona de verdad y se sincroniza con tu Spotify

Los fanáticos de LEGO y los amantes de la música retro podemos considerarnos oficialmente de fiesta: la legendaria sublínea de productos oficiales LEGO Ideas ha anunciado de manera oficial su más reciente set que pega justo en el corazón de los más nostálgicos que todavía recordamos cómo era amar descubrir canciones en los días previos a la era de la música por streaming. Aquí está la LEGO Icons Retro Radio.

Se trata de una réplica funcional de una radio de los años 50 que reproduce melodías pregrabadas y nos permite conectar nuestro teléfono inteligente al dispositivo de juguete para disfrutar de nuestra música favorita si tenemos una cuenta de Spotify, Apple Music o similares.

Si bien no se trata de una radio 100% funcional, ya que no cuenta con un sintonizador real ni una antena para captar las bandas de AM y FM, sí se trata de una bella pieza de colección con bloques de juego y tecnología que conecta nuestro pasado con el presente.

La LEGO Icons Retro Radio sería el regalo perfecto para los melómanos

Con más de 906 piezas, este set recién anunciado en el sitio web oficial de la marca, es una oda a la era dorada de la radio, cuando este aparato era un elemento central del hogar, casi tan relevante como lo era el televisor a blanco y negro. Y si este escenario les resulta difícil imaginar es la perfecta ocasión para preguntarle a sus padres y abuelos.

Su diseño en tonos blanco, marrón y verde azulado pastel, junto con sus entrañables detalles como las ranuras para altavoces clásicas, la antena extensible y la ventana del sintonizador, evocan la nostalgia de una época pasada. Una imagen dice más que mil palabras y aquí podemos admirar la LEGO Icons Retro Radio en todo su esplendor:

Imagen: LEGO | LEGO Retro Radio.

Lo más espectacular es que aunque tenga esa apariencia retro, esta radio no se limita a ser una simple pieza decorativa. Gracias a sus diales funcionales, puedes alternar entre melodías pregrabadas, incluyendo estaciones deportivas falsas y ruido blanco, transportándote en el tiempo con cada nuevo sonido.

Pero la verdadera magia reside en su panel posterior, donde puedes conectar tu teléfono inteligente para reproducir tu música favorita a través de Spotify, Apple Music o cualquier otra plataforma, utilizando la radio como un altavoz con un diseño irrepetible.

La LEGO Icons Retro Radio estará disponible a partir del 1 de junio por USD $99.99 en las tiendas LEGO de todo el mundo y en las tiendas oficiales en línea.