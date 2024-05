Todos los rumores sobre Nintendo Switch 2: ¿Siquiera sabemos si se llamará así?

Tenemos noticias de la Nintendo Switch 2. El presidente de Nintendo, Shuntaro Furukawa, emitió un comunicado a través de las redes sociales de la empresa, en el que anunció que la compañía dará información de la nueva consola, por primera vez, antes de que termine el año fiscal en Japón (marzo del 2025). Entonces, aprovechamos esta ocasión para revelar todos lo rumores que han salido sobre el dispositivo de la Gran N de los videojuegos.

PUBLICIDAD

Es el primer anuncio de peso sobre la sucesora de la Nintendo Switch, pero no es el primero oficial. En noviembre del 2023, Shinya Takahashi, director y consejero delegado principal de Nintendo, había dicho que la nueva consola llegaría a finales de este 2024. Y ahora, con las declaraciones del presidente de Nintendo se postergan un poquito las fechas, pero se mantiene dentro del rango que ya esperábamos.

En las declaraciones de Takahashi, de noviembre del año pasado, no había detalles de las características de la consola, pero sí dijo que los expertos que estaban trabajando en el desarrollo de la consola lo hacían en hardware y software al mismo tiempo, a diferencia de las consolas anteriores en las que los programas de interfaz no comenzaban hasta que no estuviera el equipo físico armado.

Recomendados

“Los equipos de hardware y software seguirán trabajando como uno solo, no solo para el desarrollo de nuestro software y hardware dedicados para plataformas de videojuegos, sino también para accesorios y otros productos de hardware, con el fin de crear productos que los consumidores disfruten a la hora de jugar”, dijo Shinya Takahashi.

¿Qué sabemos de la Nintendo Switch 2?

De la Nintendo Switch se ha rumoreado que llegará con una pantalla de 8 pulgadas, y para decepción de muchos, será LCD. A pesar de que en un momento se dijo que podría prescindir del dock, hay otros reportes de patentes en los que se dejaron ver diseños de la base para conectar la consola a las pantallas grandes.

Las imágenes muestran cómo la integración de este bloque giratorio al centro del dock, capaz de girar 180 grados, que incorpora todos los puertos de conexión para mandar la señal de la consola portátil a la pantalla. Incluso los locos de Nintendo Life llegaron al grado de montar un render 3D basados en las ilustraciones.

Imagen: Nintendo Life | Patente Dock Nintendo Switch 2.

¿Se llamará Nintendo Switch 2?

Otro de los grandes misterios es el nombre. A través de las redes sociales se reveló que están desarrollando la consola bajo el nombre clave NG, lo que algunos en redes sociales ya especulan que podría corresponder a las iniciales de “New Generation”, pero no hay nada oficial al respecto.

En el medio del mar de rumores, los insiders de Nintendo aseguran que la nueva consola saldrá con una nueva versión de Mario 3D, que de acuerdo con lo que informa Nintenderos, será cuatro veces más grande que Odyssey.

El sitio mencionado se basa en un informe de Zippo, uno de los insiders más reconocidos de la industria de Nintendo. Este personaje de las redes sociales fue el primero que habló de Super Mario Wonder, cuando nadie sabía siquiera el nombre del título que actualmente atrapa a miles de jugadores en la actual consola de la gran N.

El presidente de Nintendo

Se acerca la Nintendo Switch 2. Este fue el comunicado de Shuntaro Furukawa en las redes sociales de Nintendo.

“Este es Furukawa, el presidente. Por primera vez en nueve años desde que se anunció la existencia de Nintendo Switch en marzo de 2015, haremos un anuncio sobre el sucesor de Switch durante este período. Además, realizaremos un Nintendo Direct en junio para anunciar la línea de software Switch para la segunda mitad de 2024, pero no cubriremos los modelos sucesores. Por favor evite cualquier malentendido”.