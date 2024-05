4 de Mayo, Día de Star Wars: algunos panoramas para celebrar en Santiago de Chile

“May the 4th be with you”. Un juego de palabras en inglés mundialmente conocido para celebrar este “Día de Star Wars”. Se basa en la frase “May the force be with you” (que la fuerza te acompañe). Y es una celebración que se extiende también para el 5 de mayo. ¿Por qué? Porque May 5th (May Fifth) se compara con la pronunciación de “Sith” (guerreros del Lado Oscuro) y los fans de “ese lado” de la fuerza, lo celebran como “Revenge of the 5th”, la venganza de los Sith.

PUBLICIDAD

Pero volviendo a la celebración en sí, a nivel mundial hay muchas actividades para este día. En este artículo, te contaremos sobre un par de actividades que se realizarán en Santiago de Chile, ya que los chilenos son muy fans de esta saga. (¿Viste los virales de Cerveza Cristal y Star Wars?)

Nowas Cantina: la experiencia parque del bar temático

Un destino ideal para celebrar este día en la Región Metropolitana, es Nowas Cantina, un bar temático inspirado en Star Wars. Se ha hecho viral en redes sociales porque su ambientación perfecta, casi como una “experiencia parque” te hace sentir que estas bebiendo en un bar de Tatooine.

Recomendados

Abrió sus puertas a principios de este año dentro del Parque Araucano y rápidamente se convirtió en un éxito, especialmente entre los fanáticos de la saga. Es visitado constantemente por cosplayers, lo que ayuda más a vivir esa experiencia realista.

Este sábado 4 de mayo, el bar celebrará un evento especial con una decoración festiva, dos ambientes con DJs (uno de ellos en la terraza), cosplayers, una carta de bebidas especial, concursos, regalos y otras sorpresas. Debido a que es un evento especial, se requerirá una entrada, con un costo de $20.000 para adultos y $10.000 para niños de tres a 12 años, que incluye una bebida.

Planetario Usach: con visitas especiales

Durante este fin de semana, en el Planetario Usach, existe la posibilidad de encontrarse con Darth Vader y los Stormtroopers. Para conmemorar el Día de Star Wars, se ha invitado a Alianza Rebelde Chile, un club de fans compuesto por jóvenes y adultos apasionados por Star Wars.

Este sábado 4, los miembros del club llegarán caracterizados como los personajes más icónicos de la saga, ofreciendo a los asistentes la oportunidad de tomarse fotos con ellos.

La entrada tiene un costo de $5.000 para adultos y $4.500 para niños y adultos mayores, que incluye el acceso a una de las películas que se proyectarán en su domo inmersivo entre las 11 AM y las 5 PM. Además de disfrutar de las películas, los visitantes podrán compartir con los personajes de Star Wars en su día especial.

“Star Wars Episodio I: La amenaza fantasma” vuelve a los cines

Otra gran noticia para los fans de la saga de ciencia ficción: justo antes del Día de Star Wars 2024, regresó a los cines el “Episodio I: La amenaza fantasma”. La película, estrenada en 1999 y que celebra su 25 aniversario, está siendo proyectada nuevamente en salas de cine en todo el mundo.

Para conmemorar esta ocasión especial, puedes disfrutar de este largometraje dirigido por George Lucas en los cines de todo Chile, donde se narra la historia de Anakin Skywalker antes de convertirse en Darth Vader, durante la era de la República Galáctica.

Se hizo famoso por interpretar a “Anakin Skywalker” en “Star Wars, la Amenaza Fantasma”. Foto: vía Disney

Star Wars Sinfónico: en el Teatro Coliseo

“Star Wars Sinfónico”, que se podrá apreciar en el Teatro Coliseo. Un concierto de gran calidad para viajar de forma sonora por toda la saga. Tendrás la oportunidad de deleitarte con las melodías más emblemáticas de toda la saga de Star Wars, interpretadas por una impresionante Orquesta Sinfónica compuesta por 60 músicos y coros. Duelos de sable complementan la experiencia.

Música para celebrar el 4 de mayo. Guadalajara se une a los festejos del Día de Star Wars. (Foto: Lucas Film.)

¿Y tú, como celebrarás este día? (o ambos). Recuerda además que hay contenido exclusivo para ver en Disney+, si es que prefieres quedarte en casa.