“Star Wars: Historias del Imperio”: la serie nos presenta dos relatos impresionantes para disfrutar este 4 de mayo

El 4 de mayo es conocido mundialmente como “el día de Star Wars” por un juego de palabras. De la frase “May the force be with you” (que la fuerza te acompañe) se decidió tomar el “May The Fourth” como día oficial de la poderosa saga galáctica. Y por ese motivo, Disney nos tiene contenido especial: el estreno de “Star Wars: Tales of the Empire” (Star Wars: Historias del Imperio).

Se trata de una nueva serie de animación que se presenta en el mismo formato que ‘Las crónicas Jedi’, es decir, se trata de seis cortometrajes que se dividen en dos arcos de personaje diferentes. Para los fanáticos del imperio, es una joya,

La duración de cada episodio va entre los 11 y los 15 minutos, y si bien son historias “directas” por su corta duración, igual nos entregan mucho del perfil y la psicología del personaje. Tanto con Morgan Elsbeth como con Barris Offee se nos entregan emociones que te atrapan en su relato.

Un poco te contexto

Si viste la serie de “The Clone Wars” (La Guerra de los Clones), recordarás que Ahsoka Tano fue acusada falsamente de asesinato. La autora real del crimen fue Barris Offee, aprendiz de la maestra Luminara Undili. Tras ser detenida y condenada, no apareció más. Estos cortos rescatan al personaje y te dan un contenido extra de calidad, lo que ha sido la tónica de todo lo que Disney nos ha entregado en animación de Star Wars en los últimos años.

A Barris le toca tomar una terrible decisión: morir o tratar de convertirse en Inquisidora del Imperio, la organización destinada a purgar a los Jedi supervivientes.

¿Y la otra historia? ¿Recuerdas a Morgan Elsbeth? La “Hermana de la Noche” apareció por primera vez en ‘The Mandalorian’, donde se descubrió que era una de las aliadas principales del Gran Almirante Thrawn. Quienes gustan del contenido adicional de Star Wars (series animadas, spin offs, novelas y cómics) sabrán bien lo “clave” que es Thrawn, más allá de lo que incluso se nos ha mostrado hasta ahora. Recordemos que en la escala de la maldad, es mano derecha de Palpatine junto a Vader y Tarkin.

El drama de Morgan se ubica a la época de las Guerras Clon, cuando las tropas separatistas bajo el mando del general Grievous masacraron Dathomir, el planeta de las brujas.

En “Ahsoka” pudimos saber un poco más de este personaje (serie ubicada temporalmente luego de “Rebels”) y ahora sabremos un poco más a través del personaje de Elsbeth. El “poema” de Star Wars completando la telaraña del relato un poco más y de forma “magistral”.

Ambas historias son potentes y profundizan en los anhelos de los protagonistas. Tanto para Morgan como para Barriss: uno atrapado en un ciclo de venganza, el otro impulsado por la supervivencia. El Imperio, actúa como catalizador de la acción y el drama aquí expuesto y te presentan una perspectiva diferente, pero con muchas respuestas.

Star Wars

Un detalle no menor: ver elementos que te recuerdan a la trilogía original, siempre es un gusto. Los tiempos dentro de la línea de la saga en que te ubican estos cortos son todo un deleite.

Un elenco de lujo

En resumen, Star Wars: Historias del Imperio es un viaje de seis episodios al temible Imperio Galáctico a través de los ojos de dos guerreros con caminos divergentes, ambientados en épocas diferentes. Tras perderlo todo, la joven Morgan Elsbeth navega por el mundo imperial en expansión hacia un camino de venganza, mientras que la antigua Jedi Barriss Offee hace lo que debe para sobrevivir a una galaxia en rápida transformación. Las decisiones que tomen definirán sus destinos.

El talentoso reparto de voces incluye a Diana Lee Inosanto (Morgan Elsbeth), Meredith Salenger (Barriss Offee), Rya Kihlstedt (Lyn/Cuarta Hermana), Wing T. Chao (Wing), Lars Mikkelsen (Thrawn), Jason Isaacs (Gran Inquisidor) y Matthew Wood (General Grievous).

Dave Filoni creó la serie y es el director supervisor. También es productor ejecutivo junto con Athena Yvette Portillo y Carrie Beck. Josh Rimes es coproductor ejecutivo y Alex Spotswood es el productor principal.

Todos los episodios de ‘Star Wars: Las crónicas del Imperio’ estarán disponibles a partir del 4 de mayo en Disney+.