Versión de Videl de Dragon Ball Super aparece en esta sensual versión hiperrealista hecha por la IA

La inteligencia artificial irrumpe en las redes sociales para dejaron sin palabras, con una representación de Videl que nunca habíamos visto. La gente de My Smart Arts realiza esta versión de la hija de Mr. Satán, que debuta con esta ropa en Dragon Ball Super.

Videl se convierte en una ama de casa en Dragon Ball Super. Después de ver el poder de los Guerreros Z, se da cuenta que quizás no tiene mucho que aportar si se comparan sus poderes con los de un saiyajin. Entonces, después que tiene a Pan, al igual que Gohan, se dedica a la vida del trabajo y del hogar.

Pero eso no quiere decir que no está en forma. My Smart Arts recoge cada detalle de esta versión de Videl para hacer una versión hiperrealista que nos deja sorprendidos. La inteligencia artificial, quizás por el pedido de su usuario humano, le da ciertos atributos que no solemos ver en la esposa de Gohan en el animé.

Videl es la hija del famoso campeón mundial de artes marciales, Mr. Satan. Al principio es una luchadora habilidosa y valiente, pero desconoce el mundo de los poderes sobrenaturales y los Guerreros Z.

Debuta en el último arco de Dragon Ball Z, durante las terribles aventuras para vencer a Majin Buu.

Cuando conoce a Gohan, uno de los protagonistas de la serie y también hijo de Goku, se siente intrigada por su fuerza y decide descubrir la verdad detrás de él.

Al final se encuentra con la verdad de la familia de Dragon Ball y se termina enamorando de Gohan. Después de que se casan tienen una hija, Pan, que también lleva las artes marciales en sus venas. No vimos mucho de la Videl guerrera, pero siempre esperamos verla en acción de nuevo, quizás en un Budokai Tenkaichi del futuro.