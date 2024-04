Dragon Ball Z nos pone a soñar con este cosplay genial de Androide 18 como la perfecta waifu

Aquí en FayerWayer tenemos ya bastante tiempo compartiéndoles algunos de los más impresionantes tributos en materia de cosplay que le rinden honor a la obra y legado del maestro Akira Toriyama con su emblemática saga de Dragon Ball Z. La galería de retratos difundida aquí es ya amplia y con una curaduría que muestra todo tipo de estilo en las sesiones generadas por esta comunidad internacional.

Pero lo que nos tiene más fascinados es que, por lo menos con este anime, parece que existe una cantidad infinita de inspiración para seguir creando más y más sesiones de cosplay en donde prácticamente todos los personajes de esta historia infinita han tenido su tributo, destacando siempre el elenco femenino.

Androide 18 Dragon Ball

En el caso de hoy, por ejemplo, les traemos una serie de imágenes que convierten a la bella Androide 18, en su etapa de la saga de Cell, en una waifu perfecta de carne y hueso, gracias a una intensa galería de retratos en donde podemos verla materializada en este mundo real, con un matiz coqueto, cálido, deseable, inquietante.

Dragon Ball Z jamás había lucido tan bien como con este cosplay de Androide 18

La artista del cosplay conocida en Instagram como giovannatcos, cuenta con una impresionante galería en su cuenta oficial dentro de esa red social. Si bien su base de fans apenas y se acerca a casi los 10 mil seguidores en sí la galería de su trabajo es bastante impactante.

A lo largo de sus más de 142 publicaciones encontramos una amplia gama de facetas y abordajes para cada tributo plasmado, con personajes de videojuegos, sagas de anime, manga, cómics y muchos más, destacando en cada tributo un alto grado de atención a los detalles.

El perfecto ejemplo de ello lo encontramos con este tributo a la Androide 18 de Dragon Ball Z, con su vestuario más icónico pero en una actitud peculiar, que parece mezcla de su personalidad conocida al inicio de la saga de Cell, pero con algunos matices cálidos, tiernos, que logran posicionarla en la subcategoría de sesión cosplay de waifu:

El talento de giovannatcos, por desgracia, por lo menos en el caso de este tributo en particular, la selección de fotos no ha jugado a su favor, no con el algoritmo de Instagram por ejemplo, ya que algunas de las poses y movimientos plasmados en las fotos han sido vetados para visualizarse públicamente.

Las fotos compartidas acá abajo muestran una leyenda que señala que es posible que se haya eliminado la publicación, pero al hacer clic sobre ella para abrirla directamente en la plataforma de Instagram podemos comprender por qué no puede observarse sin ese bloqueo preventivo previo:

Tal vez si la elección de la primera imagen hubiera sido menos explícita sobre la pose y parte de la ananotomía retratada la red social no habría implementado esta medida.

En todo caso es un tributo que vale la pena admirar en todo su esplendor.