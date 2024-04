Kazuhiko Torishima, legendario editor de Dragon Ball, opinaba que One Piece no iba a ser un manga popular

Para contar la historia de Dragon Ball completa, el nombre de Kazuhiko Torishima debe aparecer al menos en uno de los párrafos. Este personaje, para muchos desconocidos, era el legendario editor de la revista Weekly Shonen Jump. Era el encargado de pedirle nuevos personajes y nuevas historias a los ilustradores como Akira Toriyama y Eiichiro Oda.

Kazuhiko Torishima es uno de los responsables de que Akira Toriyama no quisiera trabajar más en el desarrollo de las historias de Dragon Ball, ya que el nivel de exigencia era demasiado alto. Sin embargo, Torishima siempre vio un potencial en el sensei, antes de que creara lo que ahora es su máxima obra

No se puede negar que tenía un buen ojo, pero la realidad es que en una se equivocó. El editor no tuvo visión para hacer crecer One Piece, serie a la que catalogó como una más y que, según sus palabras, no iba a llegar muy lejos.

“No creo que One Piece vaya a ser popular. No tiene el gancho necesario para atraer a los lectores”, dijo Torishima en unas declaraciones que cita Sensa Cine.

One Piece

Qué grave error

One Piece, obra de Eiichiro Oda, es uno de los grandes éxitos del manga. Vendió alrededor de 517 millones de ejemplares a nivel mundial.

Kazuhiko Torishima ha reconocido su error en reiteradas oportunidades. Dice que se adelantó en juzgar One Piece de manera negativa, ahora la elogia por su creatividad, su humor y su capacidad para conectar con los lectores.

Eso no ha hecho que ahora pierda credibilidad. De hecho, el resto de los editores de la revista en ese entonces estaban de acuerdo con Torishima en que One Piece no iba a tener mucho de qué hablar en el futuro. Quizás estaban nublados por el innegable éxito de Dragon Ball en el mundo entero.