Dragon Ball: la voz de Gokú revela la escena que más le rompió el corazón y la hizo llorar de verdad

Buena parte de la comunidad FayerWayer creció con Dragon Ball y Gokú, no sólo con las aventuras de este personaje en su era Z sino desde que era un niñito en el anime original. Esta etapa de la saga es mucho más inocente, cómica y bajo un tono de absoluta aventura. Pero de igual manera Akira Toriyama nos regaló algunos momento entrañables con altas dosis de drama que a más de uno nos puso llorar.

Laura Torres, la talentosa y legendaria actriz que le da voz a nuestros héroe en su faceta como niño es en buena parte responsable del impacto que tuvo esta producción en América Latina, ya que logró darle un carisma particular a cada escena protagonizada por el niño. Todo en buena medida gracias a su amplio espectro vocal, capaz de sacar adelante tanto escenas de risa loca como los momentos más tristes de la trama.

Yamcha y Goku Dragon Ball

En los tiempos de “recuperar la normalidad” tras el momento más crítico de la pandemia se realizó una conferencia en donde la chica tuvo el detalle de compartirle a sus fans aquella escena que la terminó rompiendo, ese momento de la historia de Dragon Ball en donde la intensidad fue tal que no pudo con ella emocionalmente luego de grabar los parlamentos de Gokú.

Fue algo que pasó un tanto desapercibido en su momento. Pero alguien tuvo la gracia de grabar todo en video y ahora gracias a la magia de internet es posible revivirlo todo.

Laura Torres comparte la escena que más la hizo llorar con Gokú en Dragon Ball

Dragon Ball, nos ha cautivado durante décadas con sus épicas batallas y sus personajes memorables. Pero más allá de la acción y la aventura, la serie también esconde momentos profundamente emotivos que han tocado las emociones más sensible de miles de fanáticos, incluyendo a su propio reparto.

Un claro ejemplo de esto es la escena que la actriz de doblaje Laura Torres, quien da voz a Goku, Gohan y Goten en la versión latinoamericana, ha señalado como la más desgarradora de toda su experiencia en la serie. La revelación sucedió durante el Friki Festival 2022, donde la actriz compartió que grabar la escena del reencuentro entre Gokú y su abuelito Gohan en el Torneo de Uranai Baba fue la experiencia más difícil para ella:

“No estoy llorando, se me metió un abuelito en el ojo. ¿Quién no ha deseado de pronto que te regalen dos minutos, dos segundos con alguien que ya no vas a ver, ¿no? ¿Cierto? Y entonces viene esa escena de ‘¡ABUELITO, ABUELITO ERES TÚ!’ [...] Y bueno, lloré tanto que me tuvieron que poner gotas para la nariz porque ya no podía trabajar”.

Fue lo que dijo la actriz en la conferencia que nunca abandonó su tono jocoso y jovial, aunque lo compartido no dejó de ser emotivo en todo instante. En la escena en cuestión Gokú se enfrenta a un misterioso guerrero que resulta ser el espíritu de su abuelo fallecido. Al reconocerlo, nuestro pequeño héroe corre hacia él y lo abraza con bastante sentimiento entre lágrimas, creando uno de los momentos más emotivos de la serie.

La escena del reencuentro entre ambos personajes nos recuerda el poder de los lazos familiares y la importancia de atesorar los momentos que tenemos con nuestros seres queridos mientras están en el mismo plano que nosotros, ya que nunca sabemos cuándo podría ser la última ocasión de disfrutar de su presencia en este mundo.

Por si no vieron la escena aquí la tienen. Estén mentalizados a la posibilidad de llorar: