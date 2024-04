La Princesa Yue de Avatar: The Last Airbender aparece en un cosplay de una modelo rusa que te deja sin palabras

Princesa Yue Avatar The Last Airbender

Una hermosa modelo rusa, identificada en las redes sociales como sveta.frost, nos deja sin palabras con una interpretación brutal de la Princesa Yue, personaje fundamental de Avatar: The Last Airbender. Y aunque es una versión un poco diferente, por la diferencia en la etnia de la princesa y de la cospplayer, no deja de tener todos los detalles de su vestimenta, maquillaje y atuendos.

La Princesa Yue siempre lleva un hermoso vestido muy elaborado. Debido a que viven en climas gélidos, sus atuendos van acompañados de los abrigos necesarios para las bajas temperaturas.

El color azul, morado (lila) y blanco (por su cabello) están siempre predominantes en cada aparición que hace en la serie animada o en el live action. La Princesa Yue, al ser la hija del Jefe Arnook de la Tribu Agua del Norte, posee una belleza serena y un espíritu noble que la convierten en una figura admirada por su pueblo.

Pertenece a un tipo de etnia de razas de los pueblos originarios y por eso su piel es color canela. La modelo rusa, en cambio, hace una versión que luce como una rubia intensa, por el color de cabello blanco del personaje y por su color natural del piel.

La cosplayer sveta.frost, con más de 54 mil seguidores en su cuenta de Instagram, hizo unos cuatro posteos emulando a la Princesa Yue. En uno de los videos (Reels) muestra el proceso completo de maquillaje y vestimenta para convertirse en el personaje de Avatar: The Last Airbender.

La Princesa Yue forma parte de los personajes esenciales en Avatar: The Last Airbender o La Leyenda de Aang. Desarrolla desarrolla un fuerte vínculo con Sokka, miembro del Equipo Avatar. El vínculo de ambos se basa en el respeto mutuo, la atracción romántica y el entendimiento compartido de la importancia del equilibrio entre el mundo físico y el espiritual.