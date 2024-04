Mario Castañeda confiesa que nunca le han propuesto realizar el doblaje de los videojuegos de Dragon Ball

Décadas de videojuegos de Dragon Ball y la gente de Bandai Namco no nos regala aunque sea uno con el doblaje latino. Dragon Ball Sparking! ZERO, que saldrá en algún momento del último trimestre de este 2024 no será la excepción. Quienes adquieran el título no escucharán a Mario Castañeda como Goku o a René García interpretando la voz de Vegeta.

Es un sueño, pero no ocurrirá. El mismo Mario Castañeda aprovecha el lanzamiento de este título para hablar sobre la situación del doblaje latino, con los videojuegos de Dragon Ball.

A finales del 2023, Eduardo “Lalo” Garza habló y explicó los motivos por los que nunca se ha hecho un doblaje latino para los videojuegos de Dragon Ball. Lalo, que es la voz de Krilin y el director de doblaje, contó en ese momento que los presupuestos de Bandai Namco no tenía presupuesto para pagar a los actores y actrices de América Latina.

Un usuario puso ese video de Lalo Garza y Mario Castañeda, voz de Goku, respondió que a él nunca le han ofrecido ese negocio.

“¿Pero de cuales presupuestos hablas Lalo? Tal vez a ti te han pedido uno o has negociado algún presupuesto de Dragon Ball, pero a mí nunca me han ofrecido localizar un videojuego de Dragon Ball, como podrían saber cuánto cobraría si nunca me han preguntado”, dijo Don Mario.

No hubo polémica entre los actores, que desde hace años son amigos. Lalo Garza le recordó que en 2018 hubo un contacto con él, que es el director de doblaje y los encargados no quisieron pagar lo requerido.

¿Qué dijo Lalo Garza a finales del 2023?

El actor de Krilin dijo que los estudios como Toei Animation están dispuestos a pagar lo que ellos cobran. Pero Toei no es el encargado de cubrir a los videojuegos, este apartado está a cargo de los estudios desarrolladores de los títulos, que cuando sacan sus presupuestos, no destinan tanto dinero para los doblajes en diferentes idiomas.

Entonces, prefieren quedarse con el japonés original o cuando mucho llevarlo sólo al inglés.