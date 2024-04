One Piece: Modelo estadounidense hace una impresionante versión sensual de Big Mon

Todos los fanáticos de One Piece conocemos a Big Mom. Es una poderosa pirata que forma parte de los Cuatro Emperadores, que gobiernan el Nuevo Mundo. Su aspecto no es para nada sensual. Es extremadamente alta y robusta con una expresión en su rostro que provoca terror en Luffy o en cualquiera de los Sombrero de Paja, en el manga y animé de Eiichiro Oda.

Pero una modelo estadounidense, conocida por sus numerosas interpretaciones de personajes de One Piece, encuentra la manera de hacer un cosplay de Big Mom, en el que luce muy sensual.

La modelo se identifica en las redes sociales como @Elden_Cosplay y cada una de sus interpretaciones es impresionante. La imagen NO sensual de Big Mom como personaje no tiene nada que ver con su peso. La cosplayer es plus size y no deja de verse hermosa en su interpretación de la antagonista de One Piece.

De hecho, hace interpretaciones plus de Nami, Robin, Neftari y Hancock, por mencionar algunas otras de One Piece, o de Tsunade, Hinata y otros tantos personajes del manga y el animé, en tallas plus.

Su versión de Big Mom es simplemente brutal y hace que los fanáticos de One Piece ahora vean al personaje desde otro punto de vista. Cada una de sus caracterizaciones son la evidencia de por qué tiene un fandom de más de 83 mil seguidores, sólo en su cuenta de Instagram.

Big Mom, capitana de los Piratas de Big Mom posee una fuerza física impresionante y es capaz de controlar a los demás infundiendo trozos de su alma en objetos o personas, a los que llama “Homies”. Gracias a que comió de la Fruta del Diablo Soru Soru no Mi, tiene la capacidad de manipular el alma de las personas.

Un elemento llamativo de Big Mom es su numerosa familia, que tiene 85 hijos y 43 esposos. Va en la búsqueda del One Piece para transformarse en la gobernante definitiva de todos los Piratas.