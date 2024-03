The Legend of Zelda: Breath of the Wild tiene un “cofre imposible” y te explicamos cómo abrirlo paso a paso

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Se cumplieron 7 años del lanzamiento de The Legend of Zelda: Breath of the Wild y el videojuego de Nintendo sigue despertando pasiones en la comunidad gamer. Han salido seis videojuegos nuevos de la saga, incluyendo al más reciente, Tears of the Kingdom, y este título del 2017 se mantiene como uno de los favoritos de la gente.

Las horas de aventuras, interacción con los personajes y retos complejos hacen que Breath of the Wild sea uno de los más especiales en los últimos tiempos, sin desprestigiar a sus predecesores, que también son impresionantes y emocionantes.

Pero hay una dificultad, que también suele salir en los otros juegos de Zelda, que en ocasiones hace que te quedes estancado en el juego: los cofres. Dentro de Breath of the Wild hay uno al que la gente de Nintenderos (especialistas en la materia) llama “cofre imposible” y explican cómo abrirlo, para que dejes de sufrir y puedas avanzar con el resto de los retos.

Encuentra sorprendentes recompensas en estos misteriosos cofres que aparecen en el videojuego, mientras estás en las aventuras con Link.

Nintenderos explica que para poder abrir los cofres vas a necesitar glitches y pasar de manera veloz por las runas de pizarra de Sheikah. Haz un buen cargamento de flechas y alimentos para poder sostener la resistencia y también para incrementar tu rapidez para intentar obtener el tesoro dentro del cofre.

Abrir el cofre de Breath of the Wild