Frozen y Mortal Kombat se unen en disparatado cosplay que fusiona a Elsa con Sub-Zero

A Disney no le va a gustar esto, pero una popular maestra del complejo arte del cosplay ha tenido la idea de realizar un tributo que une los mundos de la brutal franquicia de videojuegos Mortal Kombat con el mundo de Frozen, la inocente saga de películas animadas de donde se desprende la canción legendaria de Let it Go, o Libre Soy, como la conocemos en América Latina.

Los resultados de este experimento son espectaculares, pero también cabe señalar que se trata de una sesión que a un sector de la comunidad web le podría resultar hasta ordinaria. Ya que internet es un lugar raro y basta una visita por sitios como Reddit, DeviantArt o hasta Instagram para comprobar que desde hace años estos dos personajes son objeto de un culto raro.

Si la imagen de arriba, querido lector, le detona más dudas existenciales y sonrisas es probable que tengamos que explicar un fenómeno curioso que pulula en ciertos rincones de la red desde hace años, pero que se mantiene como relativamente desconocido para un sector importante de internautas en América Latina.

Qué es el shippeo y por qué internet está obsesionado con Elsa y Sub-Zero

Antes de abordar nuestra obra cosplay de referencia que ha detonado la presente nota es indispensable comprender qué es el shippeo. Se trata de una palabra que nace del anglicismo shipping, bajo su acepción como “unir, ensamblar o embarcar”. Y que podríamos describir como un fenómeno que une a una determinada comunidad de fans en torno al deseo de ver a dos personas o personajes en una relación romántica.

La cuestión con el shippeo es que se extiende a lo largo de diversos ámbitos, desde series y películas hasta la vida real, logrando gracias a ello una serie de fusiones inconcebibles, como el caso que vemos hoy, en donde Sub-Zero de Mortal Kombat y Elsa de Frozen son objeto de esta fijación.

Un shippeo se puede armar mezclando series, películas, libros o videojuegos, lo que sea. De ahí la distancia para armar un tributo cosplay que alimente este culto por dos personajes concretos en realidad representa un salto mínimo.

Así luce Elsa de Frozen convertida en Sub-Zero de Mortal Kombat gracias al cosplay de Lisa Mancini

Es así bajo tal mezcla de factores que llegamos a la cuenta de Instagram de Lisa Mancini, una popular artista del cosplay conocida en las redes sociales como lisa.mancinerh, que ha roto internet con su última sesión que parte del germen de lo arriba explicado. Sólo en la red social de Meta la dama cuenta con un catálogo de 2.290 publicaciones, que le han valido formar una impresionante comunidad de más de 188 mil seguidores.

Con tales números cualquier publicación de ella termina generando ruido en internet, gracias a sus dotes y talento donde cada sesión cosplay es una obra digna de admiración. Como esta serie de fotos donde fusiona a Elsa con Sub-Zero:

El resultado de esta sesión cosplay es brutal, inquietante, admirable y francamente muy estético en todos los parámetros. Una muestra más del valioso trabajo de Lisa Mancini, reflejo directo de su pasión por este arte.

Recomendamos ampliamente visitar su cuenta de Instagram para recorrer cada una de sus sesiones y tributos. Hay de todo un poco y resulta impecable en cada caso.